FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı ama firmalar uymuyor! Emekliler yine hayal kırıklığına uğradı: İndirimi kullanamıyorlar

Resmi Gazete'de yayımlandı ama firmalar uymuyor! Emekliler yine hayal kırıklığına uğradı: İndirimi kullanamıyorlar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
07.06.2024 08:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre emekliler yıl sonuna kadar şehirler arası yolculuklarda yüzde 20 indirim kullanabileceklerdi. Ancak işleyiş öyle olmadı. Firmalar yüzde 20 indirim isteyen emeklileri geri çevirdi. Firma çalışanları indirimi uygulamadıklarını itiraf ederken üzülen bir kez daha emekliler oldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı ama firmalar uymuyor! Emekliler yine hayal kırıklığına uğradı: İndirimi kullanamıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti. Bu kapsamda da bir dizi yeni kararlar uygulamaya konuldu. Bunlardan biri de şehirler arası yolculuklarda emeklilere tanınan yüzde 20 oranındaki indirimdi.

x1

31 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde emeklilere yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulanması kararının ardından emeklilerle ilgili bir karar daha Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerce emekli olduğunu belgeleyenlere tarife üzerinden yüzde 20 indirim yapılacaktı. 31 Mayıs'ta Resmi Gazete'de karar yayımlansa da gerçekteki işleyiş öyle olmadı.

x2

FİRMALAR İNDİRİM YAPMAK İSTEMİYOR

Emekliler için şehirlerarası yolculuklarda yüzde 20 indirim kararı Resmi Gazete'de yayımlansa da yayımlandığıyla kaldı. ATV Haber'de yer alan habere göre firmalar bu indirimi yapmak istemiyor. Firmayı arayan muhabir çeşit çeşit bahanelerle karşılaştı.

Memleketi Giresun'a gidecek olan bir emekli, indirim hakkını kullanarak otobüs bileti almak istedi ancak görevli kendini, 'Öyle bir şey yok. Tırı vırı onlar' diyerek indirimli bilet satmadı. Emekli ise, 'Hakkımız var ama kabul etmiyor' demekten başka bir şey yapamadı.

x3

800 LİRAYA KADAR ARTIYOR

Bayram geldi otobüs firmaları da zam yaptı. Hatta en uzak mesafe 2 bin liraya kadar çıktı. Eğer indirim uygulansa 2 bin liralık bir bileti indirimli almak isteyen emeklinin 400 lirası cebinde kalacaktı. Gidiş geliş düşünüldüğünde ise 800 liraya kadar çıkacaktı.

x4

FİRMALARIN BAHANELERİ

Telefonla firmalara ulaşan muhabire verilen yanıtlar ise şaşırtıcı seviyede. Bir firma çalışını, 'Öyle bir indirim yok. Sadece fısıltı dolandırıyorlar' derken başka bir çalışan ise, 'Henüz başlamadı, şu an geçerli değil' yalanına sığındı.

Emeklilerin böyle bir durumla karşılaşması durumunda şikayet etmesi gerekiyor. Aynı firma 5'ten fazla şikayet alırsa firmaya ceza kesilecek.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Portakal, "İnsanlık dışı olay" dedi, hükümete çağrıda bulundu! Fatih Portakal, "İnsanlık dışı olay" dedi, hükümete çağrıda bulundu!
Bakanlık duyurdu: 2024 hububat alım fiyatları belli olduBakanlık duyurdu: 2024 hububat alım fiyatları belli oldu
SON DAKİKA: Akaryakıtta ÇİFTE İNDİRİM! Tabelalar peş peşe böyle değişti SON DAKİKA: Akaryakıtta ÇİFTE İNDİRİM! Tabelalar peş peşe böyle değişti
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete indirim emekli otobüs otobüs bileti
En Çok Okunan Haberler
Şimşekler gökyüzünü aydınlattı! Başkenti sağanak vurdu, elektrik kesintisi yaşandı

Şimşekler gökyüzünü aydınlattı! Başkenti sağanak vurdu, elektrik kesintisi yaşandı

ÖZEL | Yüzde 50 devri bitti… Emeklisi memuru için Temmuz senaryosu

ÖZEL | Yüzde 50 devri bitti… Emeklisi memuru için Temmuz senaryosu

20 ilden ihbarlar yağdı! Dolandırıcılar yöntem değiştirdi: Kapora vermeden buna dikkat edin

20 ilden ihbarlar yağdı! Dolandırıcılar yöntem değiştirdi: Kapora vermeden buna dikkat edin

Avrupa Merkez Bankası faizleri 25 baz puan düşürdü

Avrupa Merkez Bankası faizleri 25 baz puan düşürdü

Milyonlarca araç sahibi için TÜVTÜRK'ten açıklama

Milyonlarca araç sahibi için TÜVTÜRK'ten açıklama

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

"Üçte biri fiyatına aldım!" İndirimdeki Columbia ürünlerini seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.