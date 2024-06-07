Resmi Gazete'de yayımlandı ama firmalar uymuyor! Emekliler yine hayal kırıklığına uğradı: İndirimi kullanamıyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti. Bu kapsamda da bir dizi yeni kararlar uygulamaya konuldu. Bunlardan biri de şehirler arası yolculuklarda emeklilere tanınan yüzde 20 oranındaki indirimdi.

31 MAYIS'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde emeklilere yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulanması kararının ardından emeklilerle ilgili bir karar daha Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan gerçek ve tüzel kişilerce emekli olduğunu belgeleyenlere tarife üzerinden yüzde 20 indirim yapılacaktı. 31 Mayıs'ta Resmi Gazete'de karar yayımlansa da gerçekteki işleyiş öyle olmadı.

FİRMALAR İNDİRİM YAPMAK İSTEMİYOR

Emekliler için şehirlerarası yolculuklarda yüzde 20 indirim kararı Resmi Gazete'de yayımlansa da yayımlandığıyla kaldı. ATV Haber'de yer alan habere göre firmalar bu indirimi yapmak istemiyor. Firmayı arayan muhabir çeşit çeşit bahanelerle karşılaştı.

Memleketi Giresun'a gidecek olan bir emekli, indirim hakkını kullanarak otobüs bileti almak istedi ancak görevli kendini, 'Öyle bir şey yok. Tırı vırı onlar' diyerek indirimli bilet satmadı. Emekli ise, 'Hakkımız var ama kabul etmiyor' demekten başka bir şey yapamadı.

800 LİRAYA KADAR ARTIYOR

Bayram geldi otobüs firmaları da zam yaptı. Hatta en uzak mesafe 2 bin liraya kadar çıktı. Eğer indirim uygulansa 2 bin liralık bir bileti indirimli almak isteyen emeklinin 400 lirası cebinde kalacaktı. Gidiş geliş düşünüldüğünde ise 800 liraya kadar çıkacaktı.

FİRMALARIN BAHANELERİ

Telefonla firmalara ulaşan muhabire verilen yanıtlar ise şaşırtıcı seviyede. Bir firma çalışını, 'Öyle bir indirim yok. Sadece fısıltı dolandırıyorlar' derken başka bir çalışan ise, 'Henüz başlamadı, şu an geçerli değil' yalanına sığındı.

Emeklilerin böyle bir durumla karşılaşması durumunda şikayet etmesi gerekiyor. Aynı firma 5'ten fazla şikayet alırsa firmaya ceza kesilecek.







