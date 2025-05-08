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Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulacak

Gıda satış ve toplu tüketim yerlerindeki "gıda işletmesi karekodu"nun tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulması zorunlu kılındı. Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık tüketicilerin görebileceği yerde bulundurulacak

Gıda iş yerleri "işletme karekodları"nı tüketicilerin görebileceği yerde bulunduracak! Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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TÜKETİCİLERİN GÖRECEĞİ YERDE BULUNDURULMASI ZORUNLU OLACAK

Buna göre, gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde gıda işletmesi karekodunun tüketicilerin göreceği yerde bulundurulması zorunlu olacak. Bakanlık, uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirleyerek resmi internet sitesinde duyuracak.

İşletmeler için söz konusu karekod kuralına uyum süresi, Bakanlık tarafından uygulamaya ilişkin usul ve esasların resmi internet sitesinde duyurulmasından itibaren 60 gün olacak. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete İşletme
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