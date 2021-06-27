FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avcısı balıkçılara verilecek desteklere ilişkin esaslar belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avcısı balıkçılara verilecek desteklere ilişkin esaslar belirlendi

27.06.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemesi ile destekleme kapsamında avlanan söz konusu balıkların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Balon balığı avcısı balıkçılara verilecek desteklere ilişkin esaslar belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ, 3 Mayıs 2021 ila 31 Aralık 2023 döneminde, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, geçerli ruhsat tezkeresine sahip bir balıkçı gemisi ile istilacı balon balıkları türlerinin Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemelerine ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Tebliğde, avlanan balon balıklarının ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hususlar da yer alıyor.

Buna göre, destekleme kapsamında lagocephalus sceleratus, lagocephalus spadiceus, lagocephalus suezensis, lagocephalus guentheri, tylerius spinosissimus, lagocephalus lagocephalus, sphoeroides pachygaster, torquigener flavimaculosus balon balığı türlerinin avcılığı bulunuyor.

ADET BAŞINA 5 LİRA

Belirlenen dönemde, balon balığının lagocephalus sceleratus türünün 500 bin adede kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Belirtilen diğer türlerin ise 5 milyon adede kadar her bir adedi başına 50 kuruş destekleme ödemesi verilecek.

Belirlenen adetlere ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak.

5 GÜN SONRA BAŞLIYOR

Balon balığı alımları, bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak.

Bakanlık, destekleme alımları kapsamında herhangi bir balon balığı türünün avcılığını veya alımını durdurabilecek veya buna kısıtlama getirebilecek.

KIYIDAN BELİRLİ UZAKLIKTA BERTARAF EDİLECEKLER

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen balon balıklarının avlanması balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak.

Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.

Söz konusu balıklar sadece il müdürlüklerince belirlenen noktalardan karaya çıkarılacak.

Balon balıkları karnı yarılarak Ege Denizi'nde kıyıdan en az 5 deniz mili uzakta uluslararası sularda, Akdeniz'de ise en az 10 deniz mili uzakta olmak koşuluyla denize bırakılarak bertaraf edilecek.

Balıkları işleyerek ekonomiye kazandırmak isteyen müteşebbis veya herhangi bir proje kapsamında Ar-Ge çalışması yürütecek olanlar, faaliyet gösterdikleri sanayi dalında alınması gereken izin belgelerinin birer örneğiyle balon balığı alacakları yerdeki Bakanlık il veya ilçe müdürlüğüne müracaat edebilecek.

Kaynak: AA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeğinin yanına yaklaşamayınca, talep patladı! Gerçeğinin yanına yaklaşamayınca, talep patladı!
PARTNER"Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım""Dedikodu olmasın diye kızımla program yapacağım"
Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak? Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak?
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete balon balığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

15 dakika yetti! Her yer harabeye döndü

15 dakika yetti! Her yer harabeye döndü

Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

Saatler sonra cansız bedenine ulaşıldı

Gündeme bomba gibi düşen iddia

Gündeme bomba gibi düşen iddia

Emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Emeklilere ne kadar zam yapılacak?

İsmini duydu, yetiştirmeye başladı! Kilosu 100 liradan satılıyor

İsmini duydu, yetiştirmeye başladı! Kilosu 100 liradan satılıyor

Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta belli olacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Memur olmak isteyenlere müjde! Devlete yüzlerce alım yapılacak! KPSS…

Memur olmak isteyenlere müjde! Devlete yüzlerce alım yapılacak! KPSS…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.