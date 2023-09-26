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Resmi Gazete'de yayımlandı! Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmi ödeme Resmi Gazete'de: Yüzde 50'si kullanabilecek

26.09.2023 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) kısmi ödeme hakkında yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kısmi ödeme hakkından 5 yılda bir yararlanabilecek vatandaşlar, sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'si kadarını kullanabilecek. Kısmi ödemesini konut edinme, evlilik ve doğal afet kapsamında kullananlar 3 yıl, eğitim için kullananlar ise 4 yıl sözleşmelerini sonlandıramayacak. İşte ayrıntılar...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmi ödeme Resmi Gazete'de: Yüzde 50'si kullanabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Bireysel Emeklilik Sistemi'nde kısmen ödeme hakkının kullanımına ilişkin temel esaslar belirlendi.

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YÜZDE 50'SİNİ KULLANABİLECEKLER

Yönetmeliğe göre, katılımcılar sözleşmelerini sonlandırmadan, konut alımı, evlenme, doğal afet ve eğitim gibi durumlarda birikiminin yüzde 50'si kadarını kullanabilecek.

5 YILDA BİR YARARLANABİLECEKLER

Katılımcılar kısmi ödeme hakkından 5 yılda bir yararlanabilecek. Doğal afet dışında kısmi ödemeden yararlanmak için en az 5 asgari ücret tutarında katkı payı ödeme şartı aranacak.

Evlilik ve konut alımı kapsamında yapılan kısmen ödemeye yüzde 20 devlet katkısı, doğal afet ve eğitim kapsamındaki kısmen ödemeye ise yüzde 25 devlet katkısı verilecek.

Kısmi ödemesini konut edinme, evlilik ve doğal afet kapsamında kullananlar 3 yıl, eğitim için kullananlar ise 4 yıl sözleşmelerini sonlandıramayacak.

6 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

BES'te kısmi ödemeye ilişkin yönetmelik 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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