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Resmi Gazete'de yayımlandı: Borç taksitlendirmede yeni dönem

Kamu borçlarının taksitlendirilmesinde yeni dönem! Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemeyle kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine dair yeni esaslar belirlenirken buna göre; kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde borçluların mali durumlarına ilişkin likidite oranı kriteri esas alınacak. Taksit sayısı, bu oran dikkate alınarak 36 aydan 72 aya kadar belirlenebilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Borç taksitlendirmede yeni dönem
Hande Dağ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete de yayımlandı: Borç taksitlendirmede yeni dönem 1

Tebliğ ile, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında vergi dairelerine olan borçların daha düşük faiz oranlarıyla taksitlendirilerek ödenmesine yönelik usul ve esaslar yeniden düzenlenerek belirlendi.

Resmi Gazete de yayımlandı: Borç taksitlendirmede yeni dönem 2

36 AYDAN 72 AYA KADAR BELİRLENEBİLECEK

Düzenlemeye göre, kamu alacaklarının tecil ve taksitlendirilmesinde borçluların mali durumunu gösteren likidite oranı kriteri esas alınacak. Taksit sayısı, bu oran dikkate alınarak 36 aydan 72 aya kadar belirlenebilecek.

Resmi Gazete de yayımlandı: Borç taksitlendirmede yeni dönem 3

Tebliğ kapsamında, borçluların belirli süre içerisinde başvuruda bulunmaları halinde cari tecil faiz oranından daha düşük faiz uygulanacak. Bu çerçevede taksitlendirme başvurularında uygulanacak faiz oranı yüzde 29 olarak belirlenirken, mevcut tecil faiz oranı yüzde 39 seviyesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
borç taksit
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