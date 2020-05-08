FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.05.2020 09:54 | Son Güncelleme

Cep telefonu ithalatına, birim gümrük kıymeti adet başına 200 doların altında olanlar için gözetim uygulaması getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Cep telefonu ithalatına gözetim uygulaması

Cep telefonu ithalatına, birim gümrük kıymeti adet başına 200 doların altında olanlar için gözetim uygulaması getirildi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle "alıcısı bulunan verici portatif (Cellular) telsiz telefon cihazları" olarak tanımı yapılan eşyanın ithalatında ileriye yönelik yürütülecek gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Buna göre, söz konusu eşyanın ithalatında, birim gümrük kıymeti olarak adet başına 200 dolarlık gözetim uygulaması getirildi. Gözetim uygulaması, sadece söz konusu kıymetin altında olan eşya için uygulanacak.

Gözetim uygulaması kapsamında, söz konusu ürün ancak Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce düzenlenecek gözetim belgesiyle ithal edilecek. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranacak.

Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvurular, Bakanlığın internet sitesinden e-İşlemler bölümündeki "İthalat İşlemleri" kısmında elektronik imzayla yapılacak. Ayrıca, e-devlet (www.turkiye.gov.tr) adresinden de başvuru gerçekleştirilebilecek.

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi 6 ay olacak.

KAYNAK:AA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay Maskesiz dolaşanlara ceza! Sosyal medyada tartışma yartan olay
Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklamasıMerkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Murat Övüç'ten olay itiraflar: Ablama eşcincel olduğumu söylediğimde...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

Survivor'dan elenen Aşkım'dan olay itiraflar: Kameralar yokken...

BDDK harekete geçti! 3 bankaya yasak kararı

BDDK harekete geçti! 3 bankaya yasak kararı

Bakan Selçuk duyurdu! Ücretsiz izin desteği ödemeleri bugün başlıyor

Bakan Selçuk duyurdu! Ücretsiz izin desteği ödemeleri bugün başlıyor

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Maske satışında tavan fiyat belli oldu

O ödemeler yarın hesaplara yatırılıyor

O ödemeler yarın hesaplara yatırılıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

Benzin ve motorine büyük zam geliyor

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli oluyorsunuz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Motorinde 13, benzinde 15 kuruş zam geliyor

Büyük zam geliyor!

Dolar ne kadar, bugün (8 Mayıs) dolar kuru kaç TL?

Tarihi rekor kıran dolar şu anda...

Altın fiyatları 8 Mayıs: Günün gram altın ve çeyrek altın fiyatı

Gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

BDDK'ya "manipülasyon tespiti" yetkisi

BDDK'ya "manipülasyon tespiti" yetkisi

BDDK’dan Üç Yabancı Bankaya İşlem Yasağı

BDDK’dan Üç Yabancı Bankaya İşlem Yasağı

Ankara’nın genelgesi dolara rekor kırdırdı

Ankara’nın genelgesi dolara rekor kırdırdı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.