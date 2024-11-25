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Resmi Gazete'de yayımlandı! DSİ 515 kişiyi işe alacak: Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak!

25.11.2024 10:18
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün sosyal medya hesabından Devlet Su İşleri'ne 515 sürekli işçinin alınacağını duyurmuştu. Bugün DSİ'nin konu ile ilgili ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, DSİ'nin iş ilanı İŞKUR üzerinden yayımlanacak ve başvuranlar yazılı- sözlü sınava tabi tutulacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! DSİ 515 kişiyi işe alacak: Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştireceklerini sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

DSİ'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, kurumun taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, aralarında sürveyan, sondaj işçisi, teknisyenin de bulunduğu 263 işçi noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252 işçi ise sınavla işe alınacak.

DSİ'ye 515 işçi alınacak! Bakan Yumaklı duyurdu DSİ'ye 515 işçi alınacak! Bakan Yumaklı duyurdu

KURA ÇEKİLECEK

Adaylar, 16 Aralık'ta noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.

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29 KASIM'A KADAR İŞKUR'UN SAYFASINDA YAYIMLANACAK

Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) açık iş ilanlarında belirtilecek. İlanlar 29 Kasım'a kadar İŞKUR internet sayfasında (www.iskur.gov.tr) yayımlanacak. Adaylar, ilan süresince başvurularını bu kurum üzerinden yapacak.

DSİ İŞÇİ ALIMINDA SINAV YAPILACAK

Yazılı-sözlü ve uygulama yöntemleriyle yapılacak sınavlarda mesleki bilgi ve becerilere yönelik konular öncelikli olacak. Sınavlarda 100 üzerinden 60 alan adaylar başarılı kabul edilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İŞKUR DSİ işçi alımı
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