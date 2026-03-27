Resmi Gazete'de yayımlandı: İki meslek grubuna toplu taşıma ücretsiz oldu!

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, gümrük ve orman muhafaza memurları şehir içi toplu taşımadan ücretsiz yararlanacak. Uygulama 31 Aralık 2027’ye kadar geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: İki meslek grubuna toplu taşıma ücretsiz oldu!

Cumhurbaşkanı kararıyla gümrük ve orman muhafaza memurlarına toplu taşımada ücretsiz kullanım hakkı tanındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapan personeli kapsıyor.

Karar kapsamında, söz konusu meslek grupları görev yaptıkları illerde belediyelere ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama, belediye otobüsleri, metro, tramvay ve diğer raylı sistemlerin tamamını içeriyor.

Resmi Gazete de yayımlandı: İki meslek grubuna toplu taşıma ücretsiz oldu! 1

2027 YILININ SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde planlandı. Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacak grupların belirlendiği düzenleme ile birlikte, gümrük ve orman muhafaza memurlarının şehir içi ulaşımda mali yüklerinin azaltılması hedefleniyor.

Resmi Gazete de yayımlandı: İki meslek grubuna toplu taşıma ücretsiz oldu! 2

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, sahada aktif görev yapan ve kamu düzeninin sağlanmasında rol üstlenen personelin ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Düzenleme, ilgili personelin mesai saatleri içinde ya da dışında şehir içi hareketliliğini destekleyen bir sosyal hak olarak kayıtlara geçti.

nede olsa masraflarını halktan çıkarıyor
ne alaka
7 SÜLALSİNE DE BELEŞ YAPIN YA BENİMSİN YA TOPRAĞIN MİSALİ BATIRIN BELEDİYELERİ NİYE TİCARET BAKNALIĞI VE TARIM VE ORMAN BAKALIĞI????????????
