Resmi Gazete'de yayımlandı: İki meslek grubuna toplu taşıma ücretsiz oldu!

Cumhurbaşkanı kararıyla gümrük ve orman muhafaza memurlarına toplu taşımada ücretsiz kullanım hakkı tanındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenleme, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görev yapan personeli kapsıyor.

Karar kapsamında, söz konusu meslek grupları görev yaptıkları illerde belediyelere ait toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Uygulama, belediye otobüsleri, metro, tramvay ve diğer raylı sistemlerin tamamını içeriyor.

2027 YILININ SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, 31 Aralık 2027 tarihine kadar geçerli olacak şekilde planlandı. Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacak grupların belirlendiği düzenleme ile birlikte, gümrük ve orman muhafaza memurlarının şehir içi ulaşımda mali yüklerinin azaltılması hedefleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, sahada aktif görev yapan ve kamu düzeninin sağlanmasında rol üstlenen personelin ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlıyor. Düzenleme, ilgili personelin mesai saatleri içinde ya da dışında şehir içi hareketliliğini destekleyen bir sosyal hak olarak kayıtlara geçti.