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Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaca zam geldi! 25 Ekim'de fiyatlar değişiyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
24.10.2024 08:26
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İlaç fiyatlamasında kullanılan Euro kuruna zam yapıldı. Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Euro kuruna yüzde 23,5'lik bir zam ile 21.6721 lira oldu.

Resmi Gazete'de yayımlandı: İlaca zam geldi! 25 Ekim'de fiyatlar değişiyor

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 'Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar' Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ilaç fiyatlamasında kullanılan, Euro kuru yüzde 23.5'lik bir artış yaşadı.

Yeni fiyatlar, 25 Ekim'de ilaç bedellerine yansıtılacak. Türk Lirası cinsinden 1 (bir) Euro değeri 2024 yılı Ekim ayında yüzde 23,5 arttırılarak, yeni dönemsel Euro değeri 21,6721 TL olarak belirlendi.

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Bazı ilaçlar haricindeki ürünlerin perakende satış fiyatı belirlenirken uygulanacak depocu ve eczacı kar oranları, depocu karı 328 TL’ye kadar olan kısmı için (328 TL dâhil) yüzde 8, eczacı karı yüzde 28, 328 - 657 TL arasında kalan kısmı için (657 TL dâhil) depocu karı yüzde 6, eczacı karı yüzde 18 ve 657 TL üstünde kalan kısmı için depocu karı yüzde 3, eczacı karı yüzde 13 olacak.

BAREM DEĞERİ DE GÜNCELLENDİ!

Kararla, fiyat korumalı ürünlerde uygulanan barem değeri de Euro kurunda yapılan artış kadar güncellendi. Barem değeri fiyat korumalı ürünlerde 74,72 TL ve diğer ürünlerde ise 39,05 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Zam ilaç
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