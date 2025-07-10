Resmi Gazete'de yayımlandı! İletişim Başkanlığı görevine Fahrettin Altun'un yerine Burhanettin Duran atandı: Burhanettin Duran kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Fahrettin Altun görevden alındı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı görevine, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran atandı. Bu atamanın ardından “Burhanettin Duran kimdir?” sorusu kamuoyunun en çok merak ettiği başlıklardan biri oldu.

BURHANETTİN DURAN KİMDİR?

1971 yılında Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde doğan Burhanettin Duran, eski Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Duran’ın yeğenidir. 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun olan Duran, 1994’te Bilkent Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamladı. Aynı dönemde araştırma görevlisi olarak da görev yaptı.

Akademik hayatına Sakarya Üniversitesi’nde başlayan Duran, 2006’da doçent oldu ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığı yaptı. 2009’da İstanbul Şehir Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevine geçti.

2013 yılında SETA’nın İstanbul Koordinatörlüğünü üstlendi, 2014-2024 yılları arasında da Ankara’da SETA Genel Koordinatörlüğü yaptı.

Prof. Dr. Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığına atanmadan önce Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.