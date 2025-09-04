FİNANS

Resmi Gazete'de yayımlandı! İndirimli kurumlar vergisinde düzenleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, indirimli kurumlar vergisi uygulamasında yapılan değişikliklerin usul ve esasları belli oldu.

Tebliğde, 24 Temmuz tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yer alan indirimli kurumlar vergisi uygulamasında yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esaslar örneklerle ifade edildi.

YÜZDE 60 ORANINDA UYGULANACAK

Bu kapsamda, Kanun'daki değişiklikle verimli yatırımların teşvik edilmesi amacıyla, indirimli kurumlar vergisi, indirim hakkının kullanılabileceği ilk dönemden itibaren en fazla 10 hesap dönemi boyunca ve yüzde 60 oranında uygulanacak.
Tebliğde indirimli vergi uygulamasına ilişkin Cumhurbaşkanına verilen yetkilere ilişkin açıklamalar da yer aldı.

O ORANI AŞMAYACAK

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı, illeri ve ilçeleri sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerine göre gruplandırarak, bu bölgelerdeki yatırımlar için yüzde 50'yi aşmayacak şekilde yatırıma katkı oranı belirleyebilecek.
Cumhurbaşkanı yatırıma katkı tutarının yüzde 50'sini ve hak edilen katkı tutarını geçmemek üzere, yatırım ve işletme dönemi ayrımı yapılmaksızın, indirim hakkının kullanılabileceği ilk hesap dönemi dahil 4'üncü hesap döneminin sonuna kadar, kurumun diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına söz konusu dönem boyunca indirimli kurumlar vergisi uygulatmak suretiyle yatırıma katkı tutarını kısmen kullandırmaya, bu oranı sıfıra kadar indirmeye yetkili olacak.
Değişiklikle yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan şirketlerin, Kanun'un yayımı tarihinden itibaren alınan yatırım teşvik belgeleri kapsamında uygulama usul ve esaslarının çerçevesi belirlendi. Böylece, hem kamu açısından hem de şirketler açısından öngörülebilirlik sağlandı.Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

