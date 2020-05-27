Resmi Gazete'de yayımlandı! Kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı yüzde 1'e yükseltildi

Resmi Gazete'de geçen hafta yayımlanan karara göre kambiyo almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro vb yabancı paralar ile yine bankalarda açılan altın mevduat/yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden kambiyo işlem vergisi artırıldı.

Hükümet altını BSMV'ye geçen hafta başında dahil etmişti.

Öte yandan bankaların kısa vadeli finansman bonolarını gittikçe artan bir şekilde mevduata alternatif bir finansman kaynağı olarak kullanması Hazine için vergi kaybı yaratıyordu. Bireysel yatırımcıların kısa vadeli mevduattan ve finansman bonolarından elde ettiği faize uygulanan stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltilerek eşitlendi.

Kurumsal yatırımcılar için ise finansman bonolarında stopaj oranı yüzde 0 olarak uygulanmaya devam ediyor.

KAYNAK:REUTERS

