Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamunun deniz araçlarına yakkıta ÖTV sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne ve Milli Gemi Sicili'ne kayıtlı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarına, miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtta ÖTV sıfırlandı.

Bu uygulamadan kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemiler, ticari yatlar, hizmet ve balıkçı gemileri de yararlanabiliyor.

KAYNAK:AA

