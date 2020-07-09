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  4. Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamunun deniz araçlarına yakkıta ÖTV sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamunun deniz araçlarına yakkıta ÖTV sıfırlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.07.2020 10:10 | Son Güncelleme

Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarında kullanılacak akaryakıtta özel tüketim vergisi (ÖTV) sıfıra indirildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamunun deniz araçlarına yakkıta ÖTV sıfırlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Türk Uluslararası Gemi Sicili'ne ve Milli Gemi Sicili'ne kayıtlı, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarına, miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla verilecek akaryakıtta ÖTV sıfırlandı.

Bu uygulamadan kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemiler, ticari yatlar, hizmet ve balıkçı gemileri de yararlanabiliyor.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
deniz taşıtı lükse kaçıyor parası olan zaten deniz taşıtı alıyor ülkenin yönetim mantıgı sadece zenginin çıkarı içi işliyor ötv sıfırlanacak sa çiftçiye sıfırlanmalı tarlada güneşin altında üretim yapanın hakkıdır sahil sahil koy koy gezip güneşlenenlerin degil
Yük ve yolcu taşıyan ticari gemiler yıllardır bundan faydalanıyordu zaten. Birilerini zengin etmek tek amaçları.
Zengine hayat %0 fakire %18 kdv+ %18 ötv+ %18 ötvnin kdvsi :)
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