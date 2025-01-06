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Resmi Gazete'de yayımlandı: Karayolları Genel Müdürlüğü 41 sözleşmeli personel alacak

06.01.2025 09:11
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 41 sözleşmeli personel alacağını Resmi Gazete'de yayımladı. Buna göre, adaylar 20 Ocak tarihinde kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden başvuruda bulunabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Karayolları Genel Müdürlüğü 41 sözleşmeli personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 41 sözleşmeli personel istihdam edecek. Buna göre, alınacak 41 kişi avukat, mühendis, tekniker ve büro personeli kadrolarında görev yapacak.

Adaylar, 20 Ocak'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvuruda bulunabilecek.

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KPSS PUANI ESAS ALINACAK

KGM, yazılı veya sözlü sınav yapmadan 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) Grubu puan sıralamasını esas alarak alım gerçekleştirecek. Bunun yanında görev için gereken genel ve özel şartlara sahip olunması da gerekecek.

Yerleştirme sonuçlarına Kariyer Kapısı ve "www.kgm.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
KPSS karayolları genel müdürlüğü
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