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Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV iade hakkına düzenleme geldi, Nisan ayında başlıyor...

15.03.2025 10:26
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Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Kararı ile Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi (KDV) iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 10 bin liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV iade hakkına düzenleme geldi, Nisan ayında başlıyor...

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin KDV iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2 bin liradan 10 bin liraya çıkarıldı.

Düzenleme, nisan ayından itibaren yapılan işlemlere uygulanacak.

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KDV DEĞERİ NEDİR?

Katma Değer Vergisi yani KDV, Türkiye’deki işletmelerin alışveriş yaptıkları mal ve hizmetler için ödedikleri bir vergi türü. KDV, mal ya da hizmetlerin değerine dayalı olarak hesaplanır.

İşletmeler de bu vergiyi alışveriş yaptıkları mal ya da hizmetlerin bedeli üzerinden öderler ve bu bedeli tüketiciye yansıtırlar.
KDV iadesi ise işletmelerin ödedikleri KDV’yi belirli şartlar altında geri almasını sağlayan bir süreçtir.

Bu süreç, işletmelere KDV yükünü hafifletme imkanı sunar.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete KDV
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