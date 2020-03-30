Resmi Gazete'de yayımlandı! Kefalet 500, kaynak limiti 50 milyar liraya çıktı

Kredi garanti kurumlarına sağlanan Hazine desteğine ilişkin kararda değişiklikler yapıldı.

Kararın tanım maddesine, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası "kredi veren" olarak tanımlandı. Bu maddede Hazine destekli kredi kefaleti kullananları tanımlayan yaralanıcı başlığında yer alan "KOBİ tanımını haiz yararlanıcılar ile KOBİ tanımı dışında kalan diğer işletmeleri" ibaresi "Hazine destekli kredi kefaleti kullanan gerçek ve tüzel kişileri" olarak değiştirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, karar kapsamında kredi garanti kurumları tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı 250 milyar TL'den 500 milyar TL'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak sınırı da 25 milyar TL'den 50 milyar TL'ye çıkarıldı.

Karar kapsamında ayrıca, yatırım kredileri için ana para ödemesiz döneme ilişkin faizlerin tahakkuk ve tahsil edilmesi için öngörülen bir yıllık süreye, ihtiyaç duyulması halinde bir ay ilave yapılması hüküm altına alındı.