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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kentsel dönüşümde yeni karar!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
13.12.2024 14:41
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüm ile ilgili yeni bir karar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararda göre kentsel dönüşümde yüklenici firmaların idareye vereceği teminat miktarı 4 puan düşürüldü.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kentsel dönüşümde yeni karar!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 13'üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (c) bendinde yer alan "% 10'u" ibareleri "% 6'sı" şeklinde değiştirildi.

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YÜZDE 6'SI KADAR TEMİNAT MECBURİYETİ ARANMAYACAK

Değişikliğe göre riskli yapının/yapıların bulunduğu parsellerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerince uygulamada bulunuluyor ise, yapım işini üstlenen yapı müteahhidince yapı ruhsatı alınmadan önce yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 6'sı kadar teminatın idareye verilmesi mecburi oldu.

Ancak, tek parselde bir bodrum katı dışında, en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapılarda parsel maliki kendi yapısını inşa ediyor ise, inşaat tamamlanmadan üçüncü şahıslara satış yapılmaması ve bu konuda tapu kaydına belirtme konulması şartıyla, yapı ruhsatı alınması safhasında yapı yaklaşık maliyet bedelinin yüzde 6'sı kadar teminat verilmesi mecburiyeti aranmayacak.

Anahtar Kelimeler:
Kentsel dönüşüm
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