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Resmi Gazete'de yayımlandı! Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz

26.04.2022 06:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'na günler kala köprü ve otoyollarla ilgili önemli bir açıklama geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, bayram boyunca, Karayolları, sorumluluğundaki köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş uygulaması, yap-işlet-devret kapsamındaki projelerde geçerli olamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Köprü ve otoyollar bayram boyunca ücretsiz

Ramazan Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ücretsiz geçiş uygulaması, yap-işlet-devret projelerini ise kapsamayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altındaki köprü ve otoyollar 30 Nisan- 5 Mayıs arasında ücretsiz olacak.

Ücretsiz geçiş uygulaması yap-işlet-devret projelerinde ise geçerli olmayacak.

MARMARAY, BAŞKENTRAY, İZBAN...

Karara göre, 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı resmi gazete
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