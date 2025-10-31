FİNANS

Resmi Gazete'de yayımlandı! Maaşlardan kesinti yapılacak: 2026'da uygulamaya giriyor, 10 yıl detayı var

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) gelecek yıl hayata geçirilmesi bekleniyor. 2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı Resmi Gazete’de yayımlandı. TES'e göre çalışanların maaşından her ay yüzde 3 zorunlu kesinti yapılması öngörülüyor.

Ezgi Sivritepe

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, 2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı'nda bütçe yönetimine ilişkin planlara yer verilirken, kamuoyunda tartışmalara neden olan 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' (TES) için de 2026 yılında uygulamaya başlanacağı öğrenildi.

ZORUNLU KATILIM OLACAK

Söz konusu düzenleme, yıllardır uygulanan Bireysel Emeklilik Sistemi'nden (BES) farklı olarak milyonlarca çalışanın zorunlu katılımını öngörürken, düzenleme kapsamında her ay net maaşlardan yüzde 3 oranında kesintiye gidilecek.

İŞVERENDEN YÜZDE 1 KATKI ALINACAK

Çalışandan yapılacak kesintiye ek olarak işverenden de yüzde 1 oranında ilave katkı ödemesi alınacak. Toplanan prime devlet tarafından yüzde 30 destek verilecek ve söz konusu tutar ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere vatandaşların emeklilik havuzunda işletilecek.

10 YIL ŞARTI ARANACAK

Orta Vadeli Program'da (OVP) 2026 yılının ikinci çeyreği itibarıyla devreye alınması planlanan programdan çıkış için en az 10 yıl katılım şartı aranacak. Başka bir deyişle vatandaşlar, yapılan kesintileri geri alabilmek için TES sisteminde 10 yılı aşkın süre beklemek durumunda kalacak.

Düzenlemeye getirilecek istisnalar ile doğum, hac ibadeti ya da askerlik gibi özel durumlarda belirli oranlarda sistemden para çekme hakkı tanınacak.

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete BES Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi
