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Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan yeni kararlar

25.07.2023 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımlarını devreye aldı. Enflasyonun kontrolü ve iç talebi dengeleme amaçlı kararlar yürürlüğe girdi. İhracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, tüm sınırlandırıcı tedbirlerin dışında tutuldu. Öte yandan kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Merkez Bankası'ndan yeni kararlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında yeni düzenlemeleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Bankası'nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu.

Sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.

İhracat, yatırım, tarım ve esnaf kredileri, bu sınırlandırmanın dışında tutuldu.

Piyasa mekanizmasının işlevselliğini artırmak için faiz oranına göre menkul kıymet tesisi uygulaması sadeleştirildi. Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri hariç TL ticari kredilerde birinci kademe kaldırılarak faiz sınırı tek kademe olarak uygulanacak.

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İHTİYAÇ KREDİLERİNDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLMEDİ

Finansal kaynakların verimli kullanımının desteklenmesi amacıyla taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırının yüzde 2 olarak belirlenmesine, ihtiyaç kredilerinde ise değişikliğe gidilmeyerek yüzde 3 sınırının korunmasına karar verildi.

ENFLASYON KONTROLÜ VE İÇ TALEBİN DENGELENMESİNE YÖNELİK KARARLAR YÜRÜRLÜKTE

Ayrıca, enflasyonun kontrolü ve iç talebin dengelenmesi kapsamında kredi kartı nakit kullanımlarına ve kredili mevduat hesaplarına uygulanan aylık azami faiz oranı yüzde 2,89'a yükseltildi.

Söz konusu oran, 25 Temmuz'da Merkez Bankası'nın resmi internet sitesinde yayımlanarak 1 Ağustos 2023'ten itibaren geçerli olacak.

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İHRACATÇILARIN FİNANSMANA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRILARAK İHRACAT DESTEĞİ ARTIRILDI

Merkez Bankası, ayrıca, ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek ve ihracat desteğini artırmak amacıyla aldığı kararları da duyurdu.

Buna göre, reeskont kredilerinin günlük limiti 1,5 milyar TL'ye yükseltildi.

Reeskont kredilerinde KOBİ payının artırılmasına ve kullandırımlarda ihracat artış performansının dikkate alınmasına karar verildi.

Sadeleşme süreci kapsamında reeskont kredilerine erişim şartları kolaylaştırıldı. Reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırıldı.

Reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutuldu. (AA)

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