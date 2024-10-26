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Resmi Gazete'de yayımlandı: Mesleğe özel yarışma sınavları için Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğu kaldırıldı!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.10.2024 12:42
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Mesleğe özel yarışma sınavları ile personel alacak kamu kurum ve kuruluşlarının, sınav açmadan Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğu kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Mesleğe özel yarışma sınavları için Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğu kaldırıldı!

Kamu kurum ve kuruluşlarının mesleğe özel yarışma sınavları düzenlemeden önce Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğu kaldırıldı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

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Konuya ilişkin 2024/13 Sayılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelge, Resmi Gazete'de yayımlandı.

O MADDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

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Buna göre, 11 Eylül 2018 tarihli ve 2018/7 sayılı genelgede Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Teşkilatı, Anayasa Mahkemesi, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı adayları, Sayıştay Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç tüm kamu kurum ve kuruluşlarında mesleğe özel yarışma sınavıyla alınacak personel için kurumlarca sınav açılmadan önce Cumhurbaşkanlığından izin alma zorunluluğunun bulunduğunu belirten madde yürürlükten kaldırıldı.

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resmi gazete
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