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Resmi Gazete’de yayımlandı: Muayene katılım ücretleri belli oldu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
25.01.2025 11:14
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Sağlık Uygulama Tebliği’nde yapılan değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu yeni düzenleme, vatandaşların sağlık hizmetlerinde ödeyeceği katılım paylarında çeşitli farklılıklar getirdi.

Resmi Gazete’de yayımlandı: Muayene katılım ücretleri belli oldu

Vatandaşların sağlık hizmetlerinden daha uygun koşullarda yararlanmasını sağlamak amacıyla Sağlık Uygulama Tebliği’nde önemli değişiklikler yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren bu düzenlemeler, sağlık hizmetlerine erişim ve ücretlendirme konusunda yeni bir dönemin kapısını aralıyor. İşte düzenlemeyle getirilen yenilikler ve detaylar:

O HİZMETLERDEN KATILIM PAYI ALINMAYACAK

diş

Birinci basamak sağlık hizmeti sunan sağlık ocağı ve sağlık merkezlerinde, vatandaşlardan hekim ve diş hekimi muayeneleri için herhangi bir katılım payı alınmayacak.

İKİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ 20 TL OLDU

Devlet hastaneleri gibi ikinci basamak sağlık hizmeti sunan kurumlarda, muayene katılım payı 20 lira olarak belirlendi. Bu hizmet grubu, daha ileri tedavi ve tanı süreçlerini kapsadığı için birinci basamak hizmetlerine kıyasla ücretlendirme yapılacak.

hastane.aa

ÜÇÜNCÜ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİ 45 TL OLARAK BELİRLENDİ

Eğitim ve Araştırma Hastaneleri ile Üniversite Hastaneleri gibi üçüncü basamak sağlık hizmeti veren kurumlarda ise muayene katılım payı 45 lira olarak belirlendi. Üçüncü basamak hizmetleri, daha kapsamlı ve uzmanlık gerektiren tedavileri içeriyor.

AİLE HEKİMİ SEVKİ İLE MUAYENELERDE İNDİRİM

Aile hekimlerinin sevk ettiği hastaların gerçekleştirdiği muayenelerde, yukarıda belirtilen katılım payları yüzde 50 indirimli olarak tahsil edilecek.

Hissenet
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sağlık ocağı hastane muayene sağlık ücret
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