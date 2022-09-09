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Resmi Gazete'de yayımlandı: Özel yurtlara yüzde 5 zam sınırı

09.09.2022 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversiteye başlayacak milyonlarca genci ilgilendiren haber geldi. İstanbul’da özel yurt ücretleri yıllık 22 bin ile 172 bin lira arası değişiyordu. Gençlik ve Spor Bakanlığı, özel öğrenci yurt ücretlerine zam sınırlaması getirdi. Bu ücretlere yapılabilecek en yüksek zam oranı Yİ-ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına eklenecek 5 puandan fazla olamayacak. Öte yanda, özel öğrenci yurtları şehit ve gazi çocuklarını, devlet koruması altındaki çocukları ve ücretsiz barındırabilecekler.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Özel yurtlara yüzde 5 zam sınırı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan özel öğrenci yurt ücretleriyle ilgili flaş karar geldi. Bakanlık, yurt ücretlerine zam sınırlaması getirdi. Bu ücretlere yapılabilecek en yüksek zam oranı Yİ-ÜFE ve TÜFE toplamının yarısına eklenecek 5 puandan fazla olamayacak.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan yüksek öğrenim özel barınma hizmetleri yönetmeliğiyle gerçek veya tüzel kişiler tarafından özel barınma kurumu açılmasına, işletilmesine ve denetimine esaslar belirlendi. Yönetmeliğin ücret ve yükümlülükler başlıklı maddesine göre, özel yurtlar, bir sonraki öğretim yılında uygulayacakları aylık barınma hizmeti ücretini, her yıl Temmuz ayı sonuna kadar, yeni hizmete açılan kurumlar ise açıldıktan sonra 1 ay içinde belirleyerek Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri'ne bildirecek ve söz konusu ücret il müdürlüğünce onaylanacak. Bildirilen ücretin üzerinde ücret alınamayacak.

Kurumlar, barınma hizmetine ilişkin başka ad altında herhangi bir ücret talep edemeyecek ve barınma hizmeti ücretinin bir aylık kısmına tekabül eden miktarda depozito alabilecekler.

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TALEPLER KAPASİTENİN YARISINA KADAR KARŞILANACAK

Yönetmeliğe göre ücret sınırlamasından yararlanmak isteyen öğrenciler ders yılı bitmeden özel yurtlara kayıt yenileme başvurusunda bulunacaklar. Bu kurumlar, kayıtlı öğrencilerden gelecek olan kayıt yenileme taleplerini başvuru tarihi esas alınmak suretiyle kapasitelerinin yarısına kadar karşılamak zorunda olacaklar.

Özel öğrenci yurtları şehit ve gazi çocuklarını, devlet koruması altındaki çocukları ve madalyalı milli sporcuları ücretsiz barındırabilecekler.

Kamu tüzel kişilerince açılmış ve kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın öğrenci barınma hizmeti veren yerler, 1 Ağustos 2024 tarihine kadar yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alacak.

Otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde her ne ad altında olursa olsun yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti veren yerler ise 1 Ağustos 2023 tarihine kadar yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorunda olacaklar. (REUTERS)

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci yurt
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