Resmi Gazete'de yayımlandı! Paranızın güvence miktarı arttı! TMSF'den mevduat ve katılım fonu için karar: Bankanız batarsa bu miktarı alabileceksiniz!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'nın 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liraya yükseltmesi kararı yayımlandı.

2025 YILINDA GEÇERLİ OLACAK

Buna göre, hesabınızın olduğu bankanın iflas etmesi durumunda TMSF bankada bulunan paranızın 650 bin lirası kadarını yatırımcıya ödemek için garanti veriyordu. Alınan bu karar ile TMSF, güvence altına aldığı paraların miktarını yükseltti.

2025 yılında geçerli olacak bu karara göre, artık TMSF 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 950 bin lira oldu.