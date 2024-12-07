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Resmi Gazete'de yayımlandı! Paranızın güvence miktarı arttı! TMSF'den mevduat ve katılım fonu için karar: Bankanız batarsa bu miktarı alabileceksiniz!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.12.2024 08:48
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Resmi Gazete'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı’nın fon kurulu kararı yayımlandı. Buna göre 2025 yılı itibarıyla 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 950 bin liraya yükseldi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Paranızın güvence miktarı arttı! TMSF'den mevduat ve katılım fonu için karar: Bankanız batarsa bu miktarı alabileceksiniz!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'nın 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını 950 bin liraya yükseltmesi kararı yayımlandı.

deste para

2025 YILINDA GEÇERLİ OLACAK

Buna göre, hesabınızın olduğu bankanın iflas etmesi durumunda TMSF bankada bulunan paranızın 650 bin lirası kadarını yatırımcıya ödemek için garanti veriyordu. Alınan bu karar ile TMSF, güvence altına aldığı paraların miktarını yükseltti.

2025 yılında geçerli olacak bu karara göre, artık TMSF 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 950 bin lira oldu.

TASARRUF

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete TMSF Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı
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