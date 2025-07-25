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Resmi Gazete'de yayımlandı! Sayıştay'da 11 şoför istihdam edilecek

Sayıştay Başkanlığı, hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere 11 şoför istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sayıştay'da 11 şoför istihdam edilecek

Konuya ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Başkanlığın hizmet birimlerinde sürekli işçi kadrolarında çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 11 şoför alınacak.

Başvurular İŞKUR'un internet sitesinden 28 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde sistem üzerinden çevrim içi yapılacak. Sayıştay'da, 11 Ağustos'ta noter huzurunda kura çekilecek.

İŞKUR tarafından gönderilen listedeki adaylar arasından kura çekimiyle açık iş sayısının 4 katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Kura sonucu belirlenen adaylar, sözlü sınava tabi tutulacak.

Ataması yapılan işçiler için iki aylık deneme süresi uygulanacak.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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resmi gazete Şoför
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