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Resmi Gazete'de yayımlandı: Şirket ve kurumlar TL'ye dönüş hesabı açabilecek

11.01.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında değişikliği hakkında tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre şirket ve kurumlar da artık döviz hesabını TL mevduata dönüştürebilecek. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli TL mevduat hesabı açabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Şirket ve kurumlar TL'ye dönüş hesabı açabilecek

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına dönüşümün desteklenmesi hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmasına dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Tebliğin amacının yurt içi yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemek olduğu belirtildi.

TÜZEL KİŞİLERE 6 AY VEYA 1 YIL VADELİ MEVDUAT HESABI AÇILABİLECEK

Aynı Tebliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasına bent eklendi. Buna göre Bankalar ve Merkez Bankası'nın belirlediği mali kuruluşlar ise uygulamadan yararlanamayacak. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli mevduat hesabı açabilecek. Dolar, Euro ve sterlin cinsindeki döviz hesapları ile katılım hesapları Türk Lirası'na dönüştürülebilecek.

Banka tarafından yurt içi yerleşik gerçek kişiler için 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli ve yurt içi yerleşik tüzel kişiler için 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacağı belirtildi.

Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütecek.

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döviz Amerikan Doları Türk lirası
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