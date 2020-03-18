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Resmi Gazete'de yayımlandı! TCMB'den zorunlu karşılık oranlarına indirim

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.03.2020 10:02 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! TCMB'den zorunlu karşılık oranlarına indirim

Yapılan değişiklik kapsamında, kredi büyüme oranı koşulunu sağlayan bankaların yabancı para yükümlülükleri düşürüldü.

TCMB, dün koronavirüsün olası ekonomik ve finansal etkilerine karşı alınan tedbirler kapsamında, zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirileceğini duyurmuştu.

Söz konusu kararla, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesi bekleniyor.

Kredi büyüme oranı koşullarını sağlayan bankaların yabancı para yükümlülükleri için oranlar şöyle:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli yüzde 12

b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli yüzde 8

Müstakrizlerin fonları yüzde 12

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli yüzde 16

b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli yüzde11

c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli yüzde 6

ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli yüzde2

d) 5 yıldan uzun vadeli yüzde 0

KAYNAK:AA

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