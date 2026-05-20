Evinde gündelikçi çalıştıranlar dikkat: Kritik 'sigorta' detayı

Pek çok kişi gündelik işler ya da bakım gibi süreçler için evde yardımcı çalıştırıyor. Bu noktada sigorta konusu da büyük önem taşıyor. Uzman isimden kritik uyarılar geldi.

Hande Dağ

Evde gündelikçi, bakıcı gibi çalışanlar için sigorta konusu dikkat edilmesi gereken bir nokta. Gündelikçi, bakıcı gibi ev hizmetlerinde çalıştırılanlar için sigorta yükümlülüğünün, çalışma süresine göre değiştiği belirtiliyor.

Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle işçi çalıştıranların, çalıştırdıkları süreye ait normal sigorta primini ödemek zorunda olduğunu belirtti. Ayda 10 günden az gündelikçi, bakıcı çalışanların da iş kazası ve meslek hastalığına ait sigorta primi ödemesi gerektiğini vurguladı. İşte Kıvanç'ın aktardığı bilgilere göre, evde gündelikçi, bakıcı çalıştıranların sorumlulukları...

Habertürk'teki yazısında 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nu işaret eden Kıvanç, gündelikçi, bakıcı gibi ev hizmetlerinde çalıştırılan kişiler için 2 türlü sigorta olduğunu vurguladı. 1 veya 1'den fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile konut kapıcılarının 4/a kapsamında sigortalı sayıldığını belirten Kıvanç, bu kişiler için uzun vadeli sigorta kolları uygulandığını, bu şekilde ayda 10 gün ve daha fazla süreyle çalıştırılan işçiler için ödenen sigorta primlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı bağlanmasında esas alındığını aktardı.

'GERÇEK KİŞİ' İBARESİNE DİKKAT

Diğer yandan Kıvanç, ev hizmetlerinde bir veya daha fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanındaki çalışma gün sayısı 10 günden az olanlar için yalnızca kısa vadeli sigorta kolları uygulandığını belirterek bu kişileri çalıştıranlardan bir günlük asgari ücretin yüzde 2’si oranında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi alındığını, 2026 için günlük prim tutarının 22,02 TL olduğunu aktardı. 'Gerçek kişi' ibaresine dikkat çeken Kıvanç "Gündelikçiyi 22,02 TL prim ile sigortalamak için gerçek kişinin yanında çalıştırılması gerekir. Şirketlerin haftada 1-2 gün temizlik için çağırdığı işçilerin yaptığı iş ev hizmetleri sayılmaz. Şirketlerce çalıştırılan gündelikçiler ayda kaç gün çalıştılarsa o günlerin primi tam ödenmelidir" ifadelerini kullandı.

'SAAT HESABI' VURGUSU

Öte yandan saat hesabına da dikkat çeken Kıvanç, ev hizmetlerinde çalıştırılan işçilerin hangi sigortaya tabi olacağı belirlenirken 10 gün hesabının aynı kişi yanında ay içindeki çalışma saati süresine göre hesaplandığını kaydetti. Her 7,30 saatin 1 gün sayıldığını vurgulayan Kıvanç, "On günden az çalışmanın tespitinde günlük 7,5 saatin altındaki çalışmalar ise 1 gün kabul edilir. On günden az çalışılan süreler birbirini takip eden günler olabileceği gibi ayın farklı günleri de olabilir. Dolayısıyla, çalışma süresinin on günün altında olup olmadığı konusunda saat hesabına dikkat edilmelidir" dedi.

BAŞVURU SÜRECİ

Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumuna sigorta tescilinin, en geç çalışmanın geçtiği ayın sonuna kadar yapılması gerektiğini kaydeden Kıvanç, ay sonunun hafta tatili, genel veya resmi tatil günlerine denk gelmesi halinde başvurunun bu günleri takip eden ilk iş günü sonuna kadar yapılması gerektiğini belirtti.

Başvurunun SGK'ya doğrudan veya internet yoluyla yapılabileceğini aktaran Kıvanç, e-Devlet üzerinden başvuru yaparken 'Ev Hizmetlerinde 10 Günden Az Sigortalı Çalıştırılacaklara İlişkin Başvuru Formu'nun doldurulduğunu, formda çalışmanın her ay devam edeceğinin işaretlenmesi halinde izleyen aylarda tekrar bildirim yapılmasının gerekmediğini kaydetti.

Ayrıca Kıvanç, "Ayda on günden az süreyle ev hizmetlerinde çalıştırılanlar, isterlerse o ayın uzun vadeli sigorta primlerini kendileri ödeyerek emekliliğe saydırabilirler. Prim tutarı brüt asgari ücretin yüzde 33,5’i oranındadır. 2026 yılı için 11.065,05 TL ödenmesi gerekir. Bu şekilde ödenen primler 4/a statüsünde sayılır. Prim ödemesinin, çalışılan ayı takip eden ayın sonuna kadar yapılması gerekir. Aksi takdirde prim ödeme hakkı düşer" ifadelerini kullandı.

"HEM İŞÇİYE HEM DE ÇALIŞTIRANLARA KORUMA SAĞLAR"

Ayda 10 günden az süreyle ev hizmetlerinde çalıştırılanlar için ödenen sigortanın iş kazası ve meslek hastalığına karşı hem işçiye hem de çalıştıranlara koruma sağladığını belirten Kıvanç, iş kazasından kaynaklı tedavi giderlerinin SGK tarafından karşılandığını, raporlu olduğu süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verildiğini, kalıcı engellilik halinde engellilik oranına göre sürekli iş göremezlik geliri bağlandığını kaydetti.

Ancak kritik bir detaya dikkat çeken Kıvanç, iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından sağlanan bu yardımlardan yararlanabilmek için, iş kazasının olduğu tarihten en az 10 gün önce sigorta tescilinin yapılması, sigortalılığın sona ermemiş olması, işçinin kendi sorumluluğunda prim borcu bulunmaması gerektiğini belirtti.

evime temizlik için gelen kişinin bana fatura kesmesi gerekir. benim ona sigorta yaptirmam gerekmez.
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

