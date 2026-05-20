Tatilde yeni alternatife talep çok: Maliyet düşüyor ama riske dikkat

Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala bayram tatilini otelde geçirmek isteyen 4 kişilik bir aile için 1 haftalık masrafın 200 bin TL'yi bulduğu kaydedildi. Diğer yandan dolu tesisler nedeniyle de vatandaşlar arasında alternatif arayışı olduğu öğrenildi. Buna göre tatilciler, memlekete veya daha uygun kiralık evlere yöneliyor. Ev ya da villa kiralandığında maliyetin yarı yarıya düştüğü kaydedildi.

Hande Dağ

Bayram tatiline kısa bir süre kala ailelerin tatil planları da hız kazandı. Bazı otellerdeki yüksek fiyatlar nedeniyle kimi ailelerin alternatif konaklama yöntemlerine yöneldiği öğrenildi. İşte detaylar...

Türkiye Gazetesi'nden Kaan Zenginli'nin haberine göre; 4 kişilik bir ailenin 1 haftalık otel konaklamasına yol ve yemek gibi masraflar da eklendiğinde 200 bin TL'lik bir maliyet çıkıyor. Bu nedenle tatilcilerin, bayram tatilini memleketlerinde akraba ziyaretiyle geçirmeyi tercih ettiği veya otel yerine günlük ev ve villa kiralayıp maliyeti düşürme yoluna gittiği kaydedildi. Özellikle bu yeni alternatiflerin tatil faturasını neredeyse yarı yarıya düşürdüğü aktarıldı. Kişi başı ücret yerine tek bir kiralama bedeli ödenmesi ve mutfak masrafının evde çözülebilmesi nedeniyle bütçeyi sarsmak istemeyenlerin bu alternatife yoğun talebi olduğu belirtildi.

Bu alternatifin bilinenin aksine yalnızca Ege ve Akdeniz sahilleriyle sınırlı olmadığı, Karadeniz'in yaylalarından Tekirdağ'a, hatta Doğu Anadolu'ya kadar geniş bir coğrafyada yeni bir pazar oluşturduğu aktarıldı. Piyasada standart bir günlük ev kirasının 2 bin TL'den başladığı, özel havuzlu lüks villalarda ise günlük 20 bin TL'ye çıkabildiği belirtildi.

"'AKRABAMIZ GELDİ' DİYEREK GÜNLÜK KİRALAMA"

Muğla Fethiye’de günlük ev ve villa kiralama sektöründen Serkan Demir'in, bayram yoğunluğuyla birlikte kayıt dışı kiralamalarda ciddi artış yaşandığını söylediği kaydedildi. Yoğun talebin sektörde ciddi suistimalleri de beraberinde getirdiğini vurgulayan Demir'in, Turizm Bakanlığının zorunlu tuttuğu ‘Turizm Amaçlı Kiralama Belgesi’ olmadan çok sayıda evin kaçak şekilde kiraya verildiğini söylediği aktarıldı. Özellikle bayram dönemlerinde bazı ev sahiplerinin denetimlerden kaçabilmek için apartman ve site yönetimlerine ‘Akrabamız geldi’ diyerek günlük kiralama yaptığını belirten Demir'in, hem haksız rekabetin hem de yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçebilmek için denetimlerin artırılması gerektiğini dile getirdiği vurgulandı.

CEZALARA DİKKAT

Turizm Bakanlığından 'Turizm Amaçlı Kiralama Belgesi' almadan evini günlük kiralayanlara yönelik cezaların ağır olduğu da vurgulanırken izinsiz kiralama yaptığı tespit edilen ev sahiplerine ilk tespitte 100 bin TL idari para cezası kesildiği ve belge alması için 15 gün süre tanındığı, bu süre sonunda belgesiz faaliyete devam edenlere kesilen ceza katlanarak arttığı kaydedildi.

Kanuna göre kaçak evi kiralayan tatilciye doğrudan bir idari para cezası kesilmediği belirtilirken cezanın, mülk sahibine ve aracı platformlara uygulandığı, ancak tatilcinin de büyük bir risk aldığı aktarıldı. Buna gerekçe olarak ise; kaçak olduğu tespit edilen evlerin, emniyet ve zabıta ekiplerince anında mühürlendiği işaret edildi. Dolayısıyla tatilcinin herhangi bir ceza ödemese de tatilinin ortasında kapı dışarı edildiği, ödediği paranın yandığı ve bayram tatilinin kabusa dönüşebildiği belirtildi.

