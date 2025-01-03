Resmi Gazete'de yayımlandı: Tüm kalemlere bir bir zam geliyor! Özel okullara en fazla ne kadar zam yapılacağı belli oldu

Memur ve emekliler Aralık ayının enflasyonunun açıklanması sonrası maaş hesabı yapmaya başlarken çocuğu özel okula giden veliler de okulların en fazla ne kadar zam yapacağını araştırmaya başladı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Aralık ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte özel okul ücretlerine yapılacak zam sınırı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği bugün değişti. Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan yönetmelik ile, fahiş fiyat artışlarının önüne geçebilmek için ilk kez kademe başlarına ilişkin bir adım atıldı. Söz konusu maddede, “Okullar tarafından kademe başlangıçları için belirlenen öğrenim ücretlerinde fahiş oranda artış yapılamaz” ifadeleri kullanıldı.

ÖZEL OKULLARIN EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPACAĞI BELLİ OLDU

Bugün açıklanan enflasyon rakamları ile 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı’nda özel okulların yapabileceği zam oranı yüzde 54.8 olarak hesaplandı. Bu formül yalnızca ara kademelerdeki öğrencileri kapsıyor.

KIYAFET VE ETÜT FİYATLARI NE KADAR ZAMLANACAK?

Yeni yönetmelikte yemek ve servis ücretlerine yönelik bir düzenleme yok ancak diğer hizmetlere ilişkin önlemler alındı. Buna göre pansiyon, kıyafet, etüt, uluslararası diploma, sertifika programı gibi hizmetlerin ücretleri artık bir formüle göre hesaplanacak.

Yönetmelikle birlikte 12 aylık ÜFE ve TÜFE’nin yarısının 5 puan azı kadar zam yapılabilecek. Böylece gelecek yıl bu kalemlere en fazla yüzde 49,8 oranında zam yapılabilecek.