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Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretler değişiyor

29.01.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılamasına dair tarife Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre ilanların satır ücreti 25,50 Türk lirası olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Ücretler değişiyor

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığından Resmi Gazete ilan ücret tarifesinde değişiklik yapılamasına dair tarife Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre 22/12/2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Resmi İlan Ücret Tarifesinin 4’üncü maddesi şekilde değiştirildi. İlanların satır ücreti 25,50 Türk lirası olarak belirlendi. Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Tarife hükümlerini Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı yürüteceği ifade edildi.


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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
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