Resmi Gazete'de yayımlandı! Ürünlerin piyasaya arzında yeni dönem

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "Ürün Güvenliği ve teknik Düzenlemeler Kanunu" ile, "ürünlerin güvenli ve ilgili teknik düzenlemelere uygun olmasının sağlanmasıiçin, piyasa gözetimi ve denetim ve yükümlülüklere ilişkin esaslar" belirlendi.

Yasaya göre, teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünler, uygunsuzlukları giderilmeden piyasaya arz edilemeyecek, piyasada bulundurulamayacak veya hizmete sunulamayacak.

Piyasaya arz edilmesi hedeflenen, arz edilen, piyasada bulundurulan veya hizmete sunulan tüm ürünleri kapsıyan yasaya göre;