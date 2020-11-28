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Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi ve cezalarda artış oranı belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.11.2020 10:00 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınladığı tebliğe göre 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi. Buna göre vergi ve cezalar bu oranda artacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Vergi ve cezalarda artış oranı belli oldu

Vergi ve cezalarda artış oranını belirleyen yeniden değerlenme oranı belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayınladığı tebliğe göre 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9,11 olarak belirlendi. Buna göre, 2021 yılında motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları ve vergi cezaları bu oranda artacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğde şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için yüzde 9,11 (dokuz virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2020 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır."

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
inşallah asgari ucrettede bu vergi zamları kadar yansır ???? alırken iyi verirken kötü
o zaman işçi, memur, emekli zamanlarını %18 yapın ki, yarısı ile vergi ödeyelim, yarısı ile geçinelim.
yükseltin faizleri yabancı sermaye kazansın .basın vergi cezayı kendi halkın ezilsin .nasıl bi anlayış arkadaş
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