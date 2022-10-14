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Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni bir banka kuruldu

14.10.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre yeni bir banka kuruldu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Q Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankasının kuruluşuna izin verdi. Bankanın 500 milyon TL kuruluş sermayesi olduğu aktarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni bir banka kuruldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yeni bir banka kurulmasına karar verdi. Resmi gazetede yayımlanan karara göre 500 milyon TL kuruluş sermayeli Q Yatırım Bankası AŞ unvanlı bir yatırım bankası kuruldu.

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RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

BDDK kararına göre, 500 milyon TL kuruluş sermayeli bankanın kurucu ortakları; Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ'den oluşuyor.

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Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Kurul Başkanlığının 11.10.2022 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 11.10.2022 tarih ve E-20008792-101.01.01-64257 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci fıkrasında verilen yetki çerçevesinde 5411 sayılı Bankacılık Kanununun (Kanun) 7'nci ve 8'inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, Kanunun 6'ncı maddesi uyarınca kurucu ortaklar Ali Ercan, Bien Finans Faktoring AŞ, Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret AŞ, Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ ve Q Yatırım Holding AŞ tarafından Türkiye'de 500 milyon TL kuruluş sermayeli "Q Yatırım Bankası A.Ş." unvanlı bir yatırım bankası kurulmasına izin verilmesine karar verilmiştir."

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