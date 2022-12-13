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Resmi Gazete’den duyuruldu: Elektrik ve doğal gazda 2023 tarifesi belli oldu! 1 Ocak’tan itibaren…

13.12.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kurul kararları dikkat çekti. Buna göre gelecek yıl itibarıyla geçerli olacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası ve Vadeli Elektrik Piyasası birim ücretlerini belirledi.

Resmi Gazete’den duyuruldu: Elektrik ve doğal gazda 2023 tarifesi belli oldu! 1 Ocak’tan itibaren…

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gelecek yıl itibarıyla geçerli olacak Vadeli Doğal Gaz Piyasası ve Vadeli Elektrik Piyasası birim ücretlerini belirledi. EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda 2023'te geçerli olacak birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,001961 lira, birim dengesizlik uzlaştırma işletim ücreti standart metreküp başına 0,006035 lira, yıllık katılım ücreti 52 bin 303 lira ve kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 200 lira oldu.

Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nda birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,000450 lira, yıllık katılım ücreti 2 bin 500 lira ve kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 200 lira olarak tespit edildi.

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YILLIK KATILIM ÜCRETİ AÇIKLANDI

Vadeli Elektrik Piyasası'nda ise birim işlem ücreti megavatsaat başına 1 lira, yıllık katılım ücreti 10 bin lira ve kabul edilmeyen itiraz ücreti de adet başına 200 lira olarak belirlendi.

Kurul, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Piyasası'nda gelecek yıl birim ücretinin megavatsaat başına 0,20 lira, yıllık katılım ücretinin 1000 lira olarak uygulanmasını kararlaştırdı.

Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2023 itibarıyla yürürlüğe girecek.


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elektrik doğalgaz

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