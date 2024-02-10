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Resmi Gazete'den 'yoğurt' kararı! 500 gramdan büyük ambalajda satılamayacak

10.02.2024 09:26 | Son Güncelleme:
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Taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketicilerin korunması amacıyla Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'deki karara göre, fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünleri, aromalı-çeşnili yoğurt ve aromalı-çeşnili süzme yoğurtların 500 gramdan büyük ambalajlarda piyasaya arz edilmesi yasaklandı.

Resmi Gazete'den 'yoğurt' kararı! 500 gramdan büyük ambalajda satılamayacak

Fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

500 GRAMLIK AMBAKAJ KARARI

Buna göre, fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilecek.

Tebliğle fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısının raf ömrü boyunca en fazla ne kadar olacağına ilişkin de düzenlemeye gidildi.

Yapılan değişikliklerle taklit ve tağşiş ile tüketicilerin yanıltılmasının önüne de geçilmesi hedefleniyor. (AA)

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yoğurt
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