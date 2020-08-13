Resmi gazetede yayınlanan kredi borcu ertelemesine kimler başvurabilir

Covid-19 salgını yüzünden işleri zarar gören pek çok kurum ve kuruluş var. Bankalar da bu kurumların sırtındaki ekonomik yükü artırmamak için kredi erteleme kararı alabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ise salgından en çok etkilenen kesimler olan esnaf ve sanatkarların yüzünü güldürdü. Karara göre Halkbank'tan alınan düşük faizli kredilere üç ay erteleme getirildi. Kararın hükümlerini ise Hazine ve Maliye Bakanlığı işleme koyacak. Ancak bu kapsama girebilmek için borç ertelemeye başvuran işletmelerin hiçbir çalışanını işten çıkarmaması gerekiyor. Başvururken bu konuda taahhüt vermek zorunda olan kurum yetkililerinin çalışanlarını işten çıkardıkları öğrenilirse borç erteleme kapsamından çıkarılıyorlar.
KREDİ BORÇLARINI ERTELEME ŞARTLARI NELERDİR?
1 Temmuz 2020 itibariyle geçerli olan Resmi Gazete kararına göre,
Kredi borçlarını erteleme işlemi, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) bölge birliklerine ortak olan ve işleri salgın yüzünden zarar gören esnaf ve sanatkarlar, kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle ya da doğrudan Halkbank'tan alınan krediler için uygulanabiliyor.
Kapsam dahilindeki kredi borçlarının 1 Temmuz-30 Eylül 2020 döneminde vadesi doluyorsa ve borç 1 Temmuz'da itfa edilmemişse -faiz tahakkuk ettirilerek- üç ay süreyle ertelenebiliyor.
Borç taksit sayısı değişmiyor.
Erteleme süresi boyunca takip işlemi başlatılmıyor. Ancak erteleme maddi ve şahsi teminat durumunu değiştirmiyor.
Kefillerin kefaletten çekilme hakkı bulunmuyor.
Erteleme döneminde hesaplanan gelir kayıplarını Hazine ve Maliye Bakanlığı ödüyor.
Borç erteletenler talep ettikleri durumda Halkbank'tan düşük faizli kredi alabiliyor. Erteleme işlemi kredi açılmasını engelleyen hükümlerden sayılmayacak.
Erteleme süresince taksit ve anapara borcu ile tahakkuk edecek faizin borçluya yansıyan kısmıyla tutara ilişkin banka ve sigorta işlemleri vergisi kalan taksitlere eşit şekilde eklenecek.
Halkbank haricinde başka bankalar da çeşitli koşullara göre kredi borcu erteleme talebinizi işleme alabiliyor:
Yapı Kredi
QNB Finansbank
İş Bankası
TEB
Denizbank
Kuveyt Türk
Eximbank
Şekerbank
Alternatif Bank
Albaraka Türk
Türkiye Finans
Ziraat Bankası
Pandemi süresince müşterilerine destek olmak için çalışan özel bankalar ve kamu bankalarından hangisiyle çalışıyorsanız o bankayı arayarak kredi erteleme koşullarını öğrenebilirsiniz.
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