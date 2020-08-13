Resmi gazetede yayınlanan kredi borcu ertelemesine kimler başvurabilir

Covid-19 salgını yüzünden işleri zarar gören pek çok kurum ve kuruluş var. Bankalar da bu kurumların sırtındaki ekonomik yükü artırmamak için kredi erteleme kararı alabiliyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ise salgından en çok etkilenen kesimler olan esnaf ve sanatkarların yüzünü güldürdü. Karara göre Halkbank'tan alınan düşük faizli kredilere üç ay erteleme getirildi. Kararın hükümlerini ise Hazine ve Maliye Bakanlığı işleme koyacak. Ancak bu kapsama girebilmek için borç ertelemeye başvuran işletmelerin hiçbir çalışanını işten çıkarmaması gerekiyor. Başvururken bu konuda taahhüt vermek zorunda olan kurum yetkililerinin çalışanlarını işten çıkardıkları öğrenilirse borç erteleme kapsamından çıkarılıyorlar.

KREDİ BORÇLARINI ERTELEME ŞARTLARI NELERDİR?

1 Temmuz 2020 itibariyle geçerli olan Resmi Gazete kararına göre,