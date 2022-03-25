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Resmi tatilde ve hafta sonu havale olur mu? Hafta sonu yapılan havale hesaba geçer mi?

25.03.2022 01:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havale, aynı bankada bulunan hesaplar arasında para transferi yapmak için kullanılan ödeme yöntemidir. Havalenin diğer para gönderme yöntemlerine göre en büyük avantajı, herhangi bir zaman kısıtlaması olmamasıdır.

Resmi tatilde ve hafta sonu havale olur mu? Hafta sonu yapılan havale hesaba geçer mi?

Gelişen teknolojiyle birlikte bankacılık sistemindeki para transfer yöntemleri de çeşitlendi. Aynı bankadaki hesaplar arasında para transferini sağlayan havale ise en eski ödeme yöntemlerinden biri olarak geçerliliğini koruyor. Zaman kısıtlamasının olmaması, havaleyi diğer para gönderme yöntemlerine göre avantajlı hale getiriyor.

Hafta sonu havale olur mu?

Havale, hafta sonları ve resmi tatiller de dahil olmak üzere haftanın 7 günü, 24 saat boyunca ihtiyaç duyulan her an yapılabilir. EFT gibi zaman sınırlaması yoktur. Zaman zaman havale ile karıştırılan EFT işlemleri, sadece hafta içi mesai saatleri içinde gerçekleştirilebilir.

Pazar günü havale yapılır mı?

Hafta sonu tatil günlerinden biri olan pazar günü de havale yöntemi kullanılarak aynı bankada bulunan hesaplar arasında para gönderimi yapılmasında bir engel yoktur.

Hafta sonu yapılan havale ne zaman hesaba geçer?

Hafta içi ya da hafta sonu, mesai saatleri içinde ya da gece yarısı fark etmez. Talimat verildiği an havale işlemi dakikalar içinde tamamlanır ve gönderilen para, alıcı hesaba ulaştırılır.

Havale işlemi, EFT ile bu noktada da ayrılıyor. Hafta sonu ya da resmi tatillerde yapılan EFT, talimat olarak kaydedilir ve gönderilen para alıcı hesaba tatilden sonraki ilk iş gününde ulaşır.

Havalenin avantajları neler?

Zaman sınırlaması olmaması dışında havaleyi diğer ödeme yöntemlerine göre avantajlı kılan bir diğer özelliği de maliyetinin daha düşük oluşudur. Birçok banka havale işlemleri için masraf almaz ya da diğer para transfer yöntemlerine göre daha düşük bir ücret talep eder. Bankanın havale işlemleri için herhangi bir ücret alıp almadığı çağrı merkezi ya da internet sitesi üzerinden öğrenilebilir.

Öte yandan havale, para göndermek için en güvenli yöntemlerden biridir. Çünkü gönderilen para, başka bir aracıya ihtiyaç duymadan doğrudan aynı banka üzerinden alıcı hesaba ulaştırılır.

Havale yaparken nelere dikkat edilmeli?

Havale yaparken para gönderilecek hesap sahibinin adı soyadı, şube ve hesap numarası ya da IBAN bilgisi gereklidir. Alıcının şube ve hesap numarası bilinmiyorsa sadece IBAN ile de kolayca havale işlemi gerçekleştirilebilir.

Gönderilen paranın istenilen alıcıya ulaşması için IBAN ya da şube ve hesap numarasının doğru girildiğinden emin olmak gereklidir. Bu bilgiler girildikten sonra gelen teyit ekranında alıcı hesap bilgileri bir kez daha kontrol edilerek yanlış para transferlerinin önüne geçilebilir.

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