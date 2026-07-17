Restoran ve kafelerde bir dönem bitiyor! Ne bahçede ne terasta, hiçbir yerde olmayacaklar

Restoran ve kafelerde evcil hayvan kabulüyle ilgili tartışmalar sürerken dikkat çeken bir taslak gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlandığı belirtilen düzenleme hayata geçirilirse, yemek hizmeti sunan işletmelere evcil hayvanla giriş tamamen yasaklanabilecek. Üstelik uygulamanın yalnızca işletmelerin kapalı bölümlerinde değil, bahçe ve teraslarında da geçerli olması planlanıyor.

İŞLETMELERİN KARARINA BIRAKILMAYACAK

tv100’ün haberine göre; mevcut uygulamada restoran ve kafelerin evcil hayvan kabul edip etmemesi büyük ölçüde işletme sahiplerinin tercihine bırakılıyor. Gündemdeki taslakla birlikte bu serbestliğin sona erdirilmesi ve tüm işletmeler için ortak bir kural getirilmesi planlanıyor.

BAHÇE VE TERASLAR DA DAHİL EDİLECEK

Taslak düzenleme; restoran, kafe ve benzeri yemek hizmeti sunan işletmelerin müşteri kabul ettiği salon, bahçe, teras ve yarı açık alanları kapsıyor. Düzenlemenin bu haliyle kabul edilmesi durumunda işletmeler, söz konusu bölümlere evcil hayvan alınmasına izin veremeyecek.

UYMAYAN İŞLETMELERE CEZA

Yeni yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması planlanan düzenlemenin yasalaşması halinde, yasağa uymayan işletmelere idari para cezası kesilebilecek.

Çalışmanın gıda güvenliği ve hijyen standartlarını güçlendirmek amacıyla hazırlandığı belirtiliyor. Düzenlemenin kesin kapsamı, istisnaları ve nasıl uygulanacağı ise Meclis sürecinde netlik kazanacak.