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Restoran ve kafelerde yeni dönemin ardından Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ile talimat gitti! Artık...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
07.04.2024 09:45
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Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde alınan servis ücretlerini denetlediklerini duyurdu. Bakanlık söz konusu denetlemeler için 81 ile talimat yazısının gittiğini belirtti. Denetimlerde 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulandı.

Restoran ve kafelerde yeni dönemin ardından Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ile talimat gitti! Artık...

Ticaret Bakanlığı fiyat ve etiketlere yönelik yönetmeliği hatırlatarak restoran ve kafelerde alınan ücretlerin de denetlendiği hatırlatıldı Bakanlığın bugün yaptığı açıklamada, "81 Ticaret İl Müdürlüğümüz de denetimleri bu hususlarda yoğunlaştırmak üzere talimatlandırılmıştır" açıklaması yapıldı. Yönetmeliğe uymayanlara denetimlerde idari para cezası kesildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "19.12.2023 tarihinde 32404 sayılı Resmi Gazete'de Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hzimeti sunulan işletmetlerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konuşması zorunlu hale getirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ayrıca yönetmelikte tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiği düzenlemesine yer verilmiştir.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamada ortaya çıkabilecek muhtelif hususları içerir bilgilendirme yazılarımız TOBB ve TESK ile paylaşılarak sektörde faaliyet gösteren satıcı ve sağlayıcılara duyurulmak üzere iletilmiştir.

Ayrıca 81 Ticaret İl Müdürlüğümüz de denetimleri bu hususlarda yoğunlaştırmak üzere talimatlandırılmıştır.

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DENETİMLERDE 834 BİN 48 LİRA CEZA UYGULANDI

Örneğin, mart ayında İstanbul Ticaret İl Müdürlüğümüzce bir cafe zincirine ait işyerinde denetim yapılmıştır. Yapılan denetimde fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen, servis ücreti alındığı tespit edilerek 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulanmıştır.

Fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimler 2024 yılında da devam edecek olup, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacaktır.

İşletmelerimizin bu gibi cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmamaları açısından belirtilen hususlara dikkat etmelerinin faydalı olacağı değerlendirilmektedir."

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Ticaret Bakanlığı restoran denetim kafe
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