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'Restoranlar da tedbirler alınarak açılsın' talebi

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.05.2020 14:12 | Son Güncelleme

TÜRES Genel Başkanı Bingöl,yeme-içme sektörünün artık faaliyetlerine başlaması gerektiğini belirterek, "Restoran ile kafeler belirlenecek standartlara uygun bir şekilde kapılarını açmalı." ifadelerini kullandı.

'Restoranlar da tedbirler alınarak açılsın' talebi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, restoranların halihazırda siparişleri sadece paket servisle tüketicilere ulaştırabildiğini kaydederek, işletmelerin yaklaşık 2 aydır kapalı olduğunu anımsattı.

AVM'lerin 11 Mayıs'ta gerekli önlemlerin alınarak açıldığını hatırlatan Bingöl, şu açıklamalarda bulundu:

"Ayrıca yeme içme sektörü de artık faaliyetlerine başlamalı ve restoranlar ile kafeler Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarca belirlenecek standartlara uygun bir şekilde kapılarını açmalı. Bu konuda TÜRES üyeleri olarak hazırız. Milyonlarca kişi bu sektörden ekmek yiyor ve sektör çok zor durumda. Bu sebeple AVM'ler de açılmışken yeme-içme sektörüne dair masa aralıkları, tek kullanımlık ürünler gibi standartlar yetkili kurumlarca belirlensin ve biz de artık müşteriye insan sağlığını ön planda tutarak hizmet verelim. Standartların belirlenmesi noktasında da talep gelmesi halinde ilgili kurumlarla çalışmalar yürütebiliriz."

'AVM'LER MÜCBİR SEBEBİ GÖZETMEZSE HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIZ'

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, mücbir sebeple kapalı olan işletmelerden kapalı bulundukları süre içerisinde kiraların talep edilmemesi gerektiğini belirterek, "AVM ve cadde dükkanlarının sahipleri eğer mücbir sebep unsurunu dikkate almayıp kira talebinde bulunursa hukuki yollara başvuracağız." ifadesini kullandı.

Bu konunun takipçisi olacaklarını vurgulayan Bingöl, mülk sahiplerinden şu taleplerde bulundu:

"Eğer kira talebinde bulunulursa hukuki yollara başvuracağız. Sonrasında da yeni süreçte virüsün oluşturduğu psikoloji ile bir süre maalesef işlerimiz eskisi gibi olamayacaktır. Bundan dolayı ilk 3 ay kira alınmaması ve sonrasında da makul bir bedelle ciro üzerinden kira alınması sistemine geçilmesi zaruri bir nitelik kazanmıştır. Bu doğrultuda AVM ve cadde dükkânlarının sahiplerinden anlayış ve destek bekliyoruz."

KAYNAK:AA

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