'Restoranlar da tedbirler alınarak açılsın' talebi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, yaptığı yazılı açıklamada, restoranların halihazırda siparişleri sadece paket servisle tüketicilere ulaştırabildiğini kaydederek, işletmelerin yaklaşık 2 aydır kapalı olduğunu anımsattı.

AVM'lerin 11 Mayıs'ta gerekli önlemlerin alınarak açıldığını hatırlatan Bingöl, şu açıklamalarda bulundu:

"Ayrıca yeme içme sektörü de artık faaliyetlerine başlamalı ve restoranlar ile kafeler Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarca belirlenecek standartlara uygun bir şekilde kapılarını açmalı. Bu konuda TÜRES üyeleri olarak hazırız. Milyonlarca kişi bu sektörden ekmek yiyor ve sektör çok zor durumda. Bu sebeple AVM'ler de açılmışken yeme-içme sektörüne dair masa aralıkları, tek kullanımlık ürünler gibi standartlar yetkili kurumlarca belirlensin ve biz de artık müşteriye insan sağlığını ön planda tutarak hizmet verelim. Standartların belirlenmesi noktasında da talep gelmesi halinde ilgili kurumlarla çalışmalar yürütebiliriz."