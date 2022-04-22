FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Restoranlarda yeni dönem başlıyor! Kapora uygulaması hayata geçiyor

Restoranlarda yeni dönem başlıyor! Kapora uygulaması hayata geçiyor

22.04.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, son dönemde rezervasyon iptallerinde artış yaşandığını belirterek, "Hem esnafı zor durumda bırakan hem de gıda israfına yol açan bu iptaller nedeniyle rezervasyonlarda kapora uygulaması yaygınlaşmaya başladı." dedi.

Restoranlarda yeni dönem başlıyor! Kapora uygulaması hayata geçiyor

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, son dönemde rezervasyon iptallerinde artış yaşandığını belirterek, "Hem esnafı zor durumda bırakan hem de gıda israfına yol açan bu iptaller nedeniyle rezervasyonlarda kapora uygulaması yaygınlaşmaya başladı." dedi.

Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemlerde sıkça görülen rezervasyon iptallerinin ramazan ayıyla birlikte artışa geçtiğini kaydederek, bu durumun esnafı zor duruma soktuğunu söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde uzun süre kapalı kalan restoranların artık boş masa bırakmak istemediğini anlatan Bingöl, rezervasyon yapıp gelmeyen, gelmediği halde haber dahi vermeyen müşteriler nedeniyle olumsuzluklar yaşandığını ifade etti.

Bingöl, lokanta, restoran ve benzeri işletmelerde rezervasyon iptallerinin özellikle ramazanda esnafı zor durumda bıraktığını kaydederek, "İşletmeci, iftarda yer olmadığı için başka müşteriyi kabul etmiyor. Sonra akşam bir bakıyor bazı masalarda rezervasyon var ancak gelen yok. Müşteri haber dahi vermemiş. Bu ciro kaybına da neden oluyor." diye konuştu.

"GIDA İSRAFINA DA YOL AÇIYOR"

Ramazan Bingöl, aynı zamanda gelmeyen müşteri için hazırlanan masadaki ürünlerin de israf olabildiğini belirterek, "Hem esnafı zor durumda bırakan hem de gıda israfına yol açan bu iptaller nedeniyle rezervasyonlarda kapora uygulaması yaygınlaşmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Rezervasyonların 3-5 kişilik olduğunun düşünülmemesi gerektiğini, zaman zaman 50-100 kişilik de yapılabildiğini anlatan Bingöl, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sayıda bir müşteri kaybının günlük ciroda ne kadarlık kayba yol açacağını az çok herkes tahmin ediyordur. Maalesef esnafımız daha fazla zor durumda kalmamak ve bir başka müşterisine 'yok' dememek için artık kapora almaya başlıyor. Dünyada yaygın olan bu uygulama Türkiye'de sınırlı restoranda vardı. Artık yaygınlaşmaya başladı. Boş masa görmeye tahammülümüz yok çünkü. Maliyetlerin artışı da bu uygulamanın yaygınlaşmaya başlamasında etkili oldu."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayramda fiyatlar tavan yaptı! 500 liraya yükseldiBayramda fiyatlar tavan yaptı! 500 liraya yükseldi
Erdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklamasıErdoğan’dan bayram ikramiyesi açıklaması
Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...Bakan Bilgin tek tek yanıtladı! Bayram ikramiyesi...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Gördüğünüz yerde toplayın: Cinsel gücü artırır...

Suriyeli göçmenler cenaze hariç...

Suriyeli göçmenler cenaze hariç...

Bayram ikramiyelerinde tarihler belli oldu

Bayram ikramiyelerinde tarihler belli oldu

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Memur, işçi ve emekli maaşlarına artış...

Petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor!

Petrol fiyatlarında dalgalanma sürüyor!

İkinci el araç alacaklara önemli uyarı!

İkinci el araç alacaklara önemli uyarı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Nöroloji Akademisi yayımladı! Çocukların ağzına bile sürmeyin

Nöroloji Akademisi yayımladı! Çocukların ağzına bile sürmeyin

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.