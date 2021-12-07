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Reuters: Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

07.12.2021 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katar Merkez Bankası başkanı ve Merkez Bankası (TCMB) başkanı ile biraraya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele aldı.

Reuters: Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

Katar Merkez Bankası başkanı ve Merkez Bankası (TCMB) başkanı ile biraraya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele aldı.

Katar devlet haber ajansında yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Katar
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