Reuters: Kavcıoğlu, Katar Merkez Bankası Başkanı ile görüştü

Katar Merkez Bankası başkanı ve Merkez Bankası (TCMB) başkanı ile biraraya gelerek finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ele aldı.

Katar devlet haber ajansında yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Doha ziyareti kapsamındaki görüşmede, iki ülkenin finans ve bankacılık alanlarındaki ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirmenin yolları ele alındı.

محافظ مصرف قطر المركزي يجتمع مع محافظ البنك المركزي للجمهورية التركية، الذي يزور الدوحة حاليا، ضمن الوفد المرافق لفخامة الرئيس التركي، جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين في المجال المالي والمصرفي وسبل تعزيزها.#قنا pic.twitter.com/RSg6A48xMD — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 7, 2021



