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Reuters’tan çok konuşulacak ‘buğday’ iddiası: Türkiye, Rusya ve Ukrayna…

26.05.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’nın ürettiği tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına çıkarılması için Türkiye ile Rusya ve Ukrayna arasında görüşmeler yürütüldüğünü söyledi.

Reuters’tan çok konuşulacak ‘buğday’ iddiası: Türkiye, Rusya ve Ukrayna…

Birçok temel gıda malzemesinin ana maddesi olan buğday fiyatları Rusya ile Ukrayna savaşı ile yükselmeye devam ederken çok kritik bir iddia ortaya atıldı. Ukrayna limanlarında ihracat için bekleyen 20 milyon tondan fazla tahıl bulunuyor. Ancak bu iddia gerçekleşirse buğday fiyatlarında gerilemenin kapısı aralanacak.

Buna göre Reuters’a bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, “Ukrayna’dan tahılın çıkarılması için Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşüyor. Türkiye’den açılacak bir koridor ile bu tahılın hedef pazarlarına ulaşması talep oldu. Görüşmeler halen devam ediyor” dedi.

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Rusya kendisine uygulanan ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında Ukrayna’da gıda taşıyacak gemiler için bir koridor açabileceğini dün beyan etmişti.

YÜKSELİŞ EĞİLİMİ KORUNUYOR

Dünyanın başlıca tahıl üreticilerinden olan Ukrayna’nın ihracat limanlarının Rus işgali nedeniyle kapanmasının ardından ülkenin ihracatı durma noktasına geldi. İşgal öncesindeki aylarda arz talep dinamikleriyle keskin yükselişler kaydeden dünya gıda fiyatları, Ukrayna’nın ihracat yapamaması ve dünyanın başlıca hububat ihracatçılarından biri olan Rusya’ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle yükseliş eğilimini koruyor.


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