RG-EPDK 2020 doğalgaz tüketim tahmini 52.1 milyar Sm3 (2)

(Geçmiş bilgiyle güncellendi)

İstanbul, 29 Ocak (DHA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahminini, doğalgazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52.1 milyar Sm3 (standart metreküp) olarak belirledi. Böylece EPDK 2020 yılında doğalgaz tüketim tahminini 113 milyon 998 bin 987 Sm3 düşürmüş oldu.

Belirlemeye ilişkin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararında, "2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahmininin, doğalgazın 9155 kcl/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52,019,230,516 Sm3 (553,484,612,693 kWh) olarak belirlenmesine karar verildi" denildi.

EPDK'nın 24 Ocak 2019 sayılı kararında, 2019 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahmini, doğalgazın 9155 kcl/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52,133,229,503 Sm3 (554,697,561,912 kWh) olarak belirlemişti.

