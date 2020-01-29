FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. RG - EPDK 2020 yılı doğalgaz tüketim tahmini 52.1 Sm3

RG - EPDK 2020 yılı doğalgaz tüketim tahmini 52.1 Sm3

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.01.2020 08:59 | Son Güncelleme

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahminini, doğalgazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52.1 milyar Sm3 (standart metreküp) olarak belirledi.

İstanbul, 29 Ocak (DHA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahminini, doğalgazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52.1 milyar Sm3 (standart metreküp) olarak belirledi.
Belirlemeye ilişkin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararında, "2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahmininin, doğalgazın 9155 kcl/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52,019,230,516 Sm3 (553,484,612,693 kWh) olarak belirlenmesine karar verildi" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Küba ve Jamaika 7.7 ile sallandı!

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor!

Yakıt maliyetini yüzde 80 azaltıyor!

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Türkiye'nin en büyük ilaç şirketiydi!

Türkiye'nin en büyük ilaç şirketiydi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

12 metrekare dükkanı vardı, şimdi 500 kişi çalıştırıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

Resmi Gazete'de yayımlandı! Motorinde ÖTV artışı

Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı! Fiyatı yükseltildi

Uzlaşma sağlandı! 130 bin işçinin zam oranı belli oldu

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme! İşte zam oranı

Çorum’dan 200 bin dolarlık yumurta ihracatı

Çorum’dan 200 bin dolarlık yumurta ihracatı

Avrupalı sevgililere 60 milyon dal çiçek gönderildi

Avrupalı sevgililere 60 milyon dal çiçek gönderildi

Dolar kuru 29 Ocak: Bugün dolar kuru kaç TL?

Dolar yeni güne nasıl başladı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.