RG - EPDK 2020 yılı doğalgaz tüketim tahmini 52.1 Sm3

İstanbul, 29 Ocak (DHA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), 2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahminini, doğalgazın 9155 kcal/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52.1 milyar Sm3 (standart metreküp) olarak belirledi.

Belirlemeye ilişkin, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararında, "2020 yılı ulusal doğalgaz tüketim tahmininin, doğalgazın 9155 kcl/m3 üst ısıl değeri esas alınarak 52,019,230,516 Sm3 (553,484,612,693 kWh) olarak belirlenmesine karar verildi" denildi.

