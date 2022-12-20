TOKİ RİZE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE! 20 Aralık 2022 TOKİ Rize kura çekilişi sonuçları açıklandı mı? Heyecan dorukta!

TOKİ Rize kura çekilişi sonuçları 20 Aralık 2022 Salı günü kurumun YouTube kanalındaki canlı yayının ardından erişime açılacak. TOKİ RİZE kura çekilişi canlı izle ekranı, başvuru yapan vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Sonuçlar ise TC kimlik numaraları ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek. İşte Rize TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ RİZE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

TOKİ RİZE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ RİZE KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Rize kura çekilişi sonuçları merak konusu oldu.

TOKİ 81 il için yaptığı tüm çekilişleri resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlanıyor.

TOKİ Rize kura çekilişi de kurumun YouTube kanalında canlı olarak ekrana gelecek.

Bilindiği üzere TOKİ çekilişlerinde sonuçlar canlı yayın sonrası erişime açılıyor.

TOKİ RİZE KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Rize kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ RİZE KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



