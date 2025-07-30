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Rizeli vatandaşın inadı görenleri şaşırttı! 2 yıldır deniyor: ‘Bu yıl kafasını kırdım, galiba alacağım’

Karadenizli bir vatandaşın girişimi dikkat çekti. Rizeli bir çiftçi iklim şartlarına uygun olmayan muz yetiştirmek için muz ağacı dikti. 2 yıl önce diktiği muz ağacı bu yaz meyve verdi, muzların olgunlaşmasını bekliyor. Daha önce de kivi yetiştirmeyi denemiş ama başaramamış bu kez umutlu…

Rizeli vatandaşın inadı görenleri şaşırttı! 2 yıldır deniyor: ‘Bu yıl kafasını kırdım, galiba alacağım’

Rizeli Sultan Yılmaz, iklim şartlarına uygun olmayan muz yetiştirmek için muz ağacı dikti. Geçen 2 yılda yaşadığı kötü tecrübe sonrasında bu yıl ağacın her şeyi ile ilgilenen Yılmaz, meyvelerini hava şartlarından zarar görmesin diye poşetle muhafazaya aldı.

Rize'nin Kalkandere ilçesi Adalar Mahallesi'nde yaşayan 43 yaşındaki Sultan Yılmaz, çay bahçesine önce kivi ekti. Kividen verim alamayan Yılmaz bu kez muz ağacını denemek istedi. Yaklaşık 2 yıl önce diktiği muz ağaçları metrelerce uzadı. Bu yıl meyve de veren muz ağacına gözü gibi bakan Yılmaz, her gün bakımlarını ihmal etmiyor. Özellikle Rize iklimine müsait olmayan muzların zarar görmesini istemeyen Yılmaz, meyveleri iklim şartlarından korusun diye poşete bile sardı.

Rizeli vatandaşın inadı görenleri şaşırttı! 2 yıldır deniyor: ‘Bu yıl kafasını kırdım, galiba alacağım’ 1

Çayın yanında kivi ektiklerini ama istedikleri verimi alamayınca muz dikmeyi düşündüklerini dile getiren Sultan Yılmaz "Çayın yanında ekstradan kivimiz vardı. Kividen pek verim alamadık o nedenle söktük. Dedik bir de muz ekelim. Güzel de oldu. 1-2 ağaç derken böyle devam ediyoruz. Ürünlerimizi almaya da devam edeceğiz. Şuanda 2-3 santim büyüdüler. Geçtiğimiz yıl amatörlüğümüze geldi, kafa kısmını kırmadım. Bu yıl kafasını kırdım, galiba muz alacağım. Poşeti sarmayınca çok ürün veriyor ama büyümüyor. Poşeti sardım, artık az ürün verecek ama şişecek" ifadelerini kullandı.

Rizeli vatandaşın inadı görenleri şaşırttı! 2 yıldır deniyor: ‘Bu yıl kafasını kırdım, galiba alacağım’ 2

Muzların 15 santime kadar geldiğinde ağaçtan alınarak olgunlaşması için farklı bir işlem yapılacağını kaydeden Yılmaz "Bu muzlar ağaçta olmuyor. Yatak yapacağız olgunlaşmaları için. 10-15 santimetre olunca yeşilken toplayacağız yatak yapacağız ona. Kendi muzumuzu ürettik, daha sıkıntı yok, artık ihracat yapacağız" dedi.

Rizeli vatandaşın inadı görenleri şaşırttı! 2 yıldır deniyor: ‘Bu yıl kafasını kırdım, galiba alacağım’ 3

Rizeli vatandaşın inadı görenleri şaşırttı! 2 yıldır deniyor: ‘Bu yıl kafasını kırdım, galiba alacağım’ 4Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
muz Rize Karadeniz
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