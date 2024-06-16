Rodos diye yola çıkmışlardı ama... Kapıda vize diye gittiler, kapıda kaldılar! Yunanistan başvurulara yetişemedi

Bodrum, Çeşme gibi tatil yerlerinde fiyatlar uçunca vatandaşlarında rotası Türkiye için kapıda vize uygulamasını başlatan Yunan adaları oldu. Bayram tatili için Yunan adalarına plan yapanların bazılarının ise hayalleri suya düştü. Feribot biletleri, otel ücretlerini ödeyip kapıda vize başvurusu yapanların bir kısmının yoğunluk nedeniyle başvuruları kontrol edilemedi. Yolcular Rodos'a gitmek isterken Marmaris'te kaldılar. Yunan makamlarından henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Seyahat acentası yöneticisi Şükrü Tugay,"Çok yoğun olduklarını, bu kadar yüklü bir vize başvurusu için vakitlerinin olmadığını, 270 kapı vizeli yolcunun 130 tanesinin gidemeyeceği bilgisini bize geç vakitte ilettiler. Bu mağduriyeti yaşayanların hepsinin feribot bileti var, kapı vizesi başvuruları var, Rodos'ta otel rezervasyonları da var, ücretlerin de hepsi ödenmiş durumda." dedi.

"BAZI AİLELERİN ÇOCUKLARI KABUL EDİLMEDİ"

NTV'ye konuşan Tugay şu ifadeleri kullandı:

"Oradaki Yunan acentamız tarafından telefonla şu insanlar gelsin, bu insanlar gelmesin diyerek bu iş olmaz. Muhakkak kendilerine resmi, Yunan makamlarınca mühürlü bir yazı istedik. Bunu dün alamadık. Bazı ailelerin çocuklarını kabul etmemişler, ailenin bir kısmını kabul etmişler, aileler bölünmüş."

Acenta yetkilileri benzer olayın Fethiye'den Rodos'a giden seferde de yaşandığını söyledi. Sorunun devam ettiğini de aktardı.

Yunanistan yetkililerinden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.







