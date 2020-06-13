RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi

Halkbank'ın gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Sezai Uçarmak ve Mevlüt Uysal'ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Osman Arslan, Kerem Alkin, Meltem Taylan Aydın ve Maksut Serim de 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

Öte yandan, Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Emin Özcan'ın yerine, Ebubekir Şahin 3 yıl süreyle getirildi.

Denetim Kurulu üyesi olarak Faruk Özçelik görevine devam ederken, Yılmaz Çolak yine 3 yıl süreyle seçildi.

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

1974 yılında Rize Çayeli’nde doğdu. İlköğrenimini Rize’de, lise eğitimini Sakarya’da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yaptı. Anadolu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yaptı.