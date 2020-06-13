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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.06.2020 01:51 | Son Güncelleme

Türkiye Halk Bankası'nın (Halkbank) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri belirlendi. Toplantıda, Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Sezai Uçarmak ve Mevlüt Uysal'ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevine devam etmesi kararlaştırıldı. Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Emin Özcan'ın yerine, 3 yıl süreyle RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin getirildi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi

Halkbank'ın gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, Recep Süleyman Özdil, Himmet Karadağ, Sezai Uçarmak ve Mevlüt Uysal'ın, Yönetim Kurulu üyeliği görevine devam etmesi kararlaştırıldı.

Osman Arslan, Kerem Alkin, Meltem Taylan Aydın ve Maksut Serim de 3 yıl süreyle Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

Öte yandan, Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Emin Özcan'ın yerine, Ebubekir Şahin 3 yıl süreyle getirildi.

Denetim Kurulu üyesi olarak Faruk Özçelik görevine devam ederken, Yılmaz Çolak yine 3 yıl süreyle seçildi.

EBUBEKİR ŞAHİN KİMDİR?

1974 yılında Rize Çayeli’nde doğdu. İlköğrenimini Rize’de, lise eğitimini Sakarya’da tamamladı. 1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında da Gazetecilik Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans yaptı.

Sırasıyla, İçişleri Bakanlığı, TBMM, Adalet Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, RTÜK, Başbakanlık gibi birçok kurumda yöneticilik yaptı. Anadolu Ajansı’nda Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Müsteşar Yardımcısı ve Müsteşar olarak görev yaptı.

6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 35'inci maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nun 16.10.2017 tarihli ve 8'inci Birleşiminde yapılan seçim sonucunda Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

Üye olarak bir süre görev yaptıktan sonra 23.01.2019 tarihinde yapılan seçimle Üst Kurul Başkanı olan Şahin, evli ve Zeynep Melike ile Ahmet Burak’ın babasıdır. Ebubekir ŞAHİN, İngilizce bilmektedir.

(AA)

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